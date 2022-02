Vor der Pause entschieden

Nach dem Sieg in der Vorwoche in Altlußheim (3:1) musste der FC Badenia Hirschacker in der Partie der Fußball-Kreisklasse A gegen die TSG Rheinau einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken. Gegen den aufstiegsambitionierten Tabellenvierten setzte es für die Elf von Spielertrainer Timo Becker eine 0:4-Niederlage.

Der FC Badenia begann gut und brachte die Gäste aus Mannheim zunächst etwas in Verlegenheit. Nach einer knappen Viertelstunde drehte die Maschinerie der Rheinauer aber auf. Leon de Brito nach Hereingabe von Nils Kärcher markierte in der 13. Minute das 1:0 für die TSG Rheinau. Fast eine Kopie dieser Aktion nur wenig später, als erneut De Brito ein Zuspiel von außen zum 2:0 verwandelte (28.). Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Erik Leneschmidt hieß es in der 35. Minute Strafstoß für die Gäste – ein Pfiff, mit dem sich die Gastgeber nicht ganz einverstanden zeigten. Max Weyland ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte zum 3:0.

Keine Wechseloptionen

Badenia-Offensivspieler Amet Ecayurt enteilt seinem Widersacher. © Fischer

Kurios war das 4:0: Ein TSG-Spieler lag verletzt im Aus, Hirschacker stellte daraufhin das Spielen ein und Kevin Maslowski nutzte die Gunst der Stunde und traf mit einem 16-Meter-Schuss (37.). Die Partie war damit bereits zum Pausentee bei ungemütlichen Temperaturen und schwierigen Windverhältnissen entschieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und waren besser im Spiel, ohne aber wirklich Gefahr auszustrahlen“, befand Becker.

Noch dazu fehlten dem Trainergespann der Badenia die großen Wechseloptionen von der Ersatzbank. Dennoch fielen die Hirsche im zweiten Durchgang nicht auseinander, sondern hielten dagegen, um ein Debakel zu verhindern. wy