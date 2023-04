Vorerst das letzte Derby

Mit dem Nachholspiel gegen die SG Nußloch eröffnen die Brühler Badenliga-Handballerinnen an diesem Donnerstag das finale Saisonwochenende. Aufgrund der katastrophalen Verletztenmisere wird die Partie gegen den Tabellenachten alles andere als ein Zuckerschlecken. Auch in dieser Begegnung ist der besser platzierte TVB inzwischen Außenseiter geworden. Das Rumpfteam wird alles in die Waagschale werfen.

Und das muss es zwei Tage später gleich noch einmal, wenn zum krönenden Schluss das Derby bei Meister HG Oftersheim/ Schwetzingen für einige Zeit zum letzten Mal ansteht. Hier ist die Ausgangslage zwar klar, aber dennoch wohnte in den vergangenen Jahren diesen Matches doch einige Brisanz inne, ohne dass es aktuell noch um sportliche Entscheidungen geht. Oftersheim/Schwetzingens Karoline Kolb blickt voraus: „Unser Ziel ist ein schöner gemeinsamer Rundenabschluss für uns Mädels. Und wir wollen natürlich auch im letzten Spiel ungeschlagen bleiben.“

Die HSG St. Leon/Reilingen II beendet ihre Runde (Samstag, 17 Uhr) beim Zweiten TSG Wiesloch. mj