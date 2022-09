Vorne Schützenfest, hinten zu nachlässig

Die A-Jugend des Handballleistungszentrums (HLZ) Ketsch/Friesenheim hat in der Oberliga Baden-Württemberg gegen die SG Weinstadt einen keiner Zeit gefährdeten 42:29 (20:14)-Sieg gefeiert.

Von der ersten Minute an machte die HLZ Tempo und lief durch Fehler der Gäste begünstigt einen Gegenstoß nach dem anderen. Das Erfolgsrezept der Spielerinnen der Trainer Eyub Eden und Miguel Stegmüller ging über das ganze Spiel hinweg auf. Die überaus bewegliche Defensive provozierte Ungenauigkeiten und zwang zu halbgaren Abschlüssen des Gegners.

Erdens Fazit nach dem Spiel: „In der Anfangsphase haben wir einige Strafen kassiert, trotzdem schaffte es die Mannschaft in Unterzahl, dass Weinstadt nicht an uns vorbeiziehen konnte. In der zweiten Hälfte haben wir an die gute Leistung aus der ersten angeknüpft. Meine Mannschaft zeigte zeitweise tollen Tempohandball, aber vernachlässigte manchmal die Abwehrarbeit.“

HLZ: Martinovic, Kappelar, Simeth (4), Frey (8), Janssen (2), Geigle (5), Dierolf (2), Werthmann (8), Schmidt (4), Stegmüller, Geisler (5), Lohr (4), Schranz. zg