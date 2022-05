Vorzeitig Pause

Ein abruptes Saisonende gibt es für den TV Schwetzingen in der Verbandsklasse Nord der Frauen. Da der TTC SG St. Ilgen am Freitagabend nicht angetreten ist, gehen Lore Eichhorn und Co. vorzeitig in die Sommerpause. Es sei denn, der derzeitige Tabellendritte SG Wiesloch-Heidelberg II gewinnt am Samstag nicht gegen Absteiger DJK Käfertal/Vogelstang II. Dann wäre Schwetzingen Zweiter und könnte die Aufstiegsrelegation bestreiten. „Die Rückrunde war sehr frustrierend mit den vielen ausgefallenen Spielen, es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Insofern ist es gut, dass sie jetzt vorbei ist und wir hoffen auf eine ‚normale’ nächste Runde“, sagte Iris Daniel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht viel besser sieht es bei den Männern aus. Ganze vier Rückrundenspiele hat der TTC Ketsch in der Verbandsliga ausgetragen. Am Samstag (18 Uhr, Turnhalle Rathaus) ist das Saisonfinale gegen den TTC Lohrbach. „Wir sind stark ersatzgeschwächt, aber bei Lohrbach fehlt wohl Markus Schmitt, sodass wir doch eine gute Chance haben“, sagte Boris Pastler.

Abschlussspiel ohne Bedeutung

Keine Chance mehr auf Platz zwei in der Verbandsklasse Nord der Männer hat nun die TTG EK Oftersheim. Der Meister TTV Mühlhausen sagte die letzten beiden Saisonspiele in Buchen und Oftersheim aus personellen Gründen ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir möchten den Wettbewerb um Platz zwei nicht verzerren, was wir am ehesten mit einer Absage sicherstellen können“, hieß es aus dem Mühlhäuser Lager. Genau das tun sie nun aber, denn wenn Oftersheim Mühlhausen geschlagen, Buchen aber gegen Mühlhausen verloren hätte, wäre die TTG auf Platz zwei vorgerückt. So bleibt das bedeutungslose letzte Saisonspiel daheim gegen die DJK St. Pius (Samstag, 18 Uhr).