Wahrscheinlich ist das Mannschaftsfoto noch nicht komplett

Die Mannschaftsfotos und die Einzelporträts in den neuen Trikots sind gemacht, aber die geplante öffentliche Mannschaftsvorstellung am Mittwoch – verbunden mit einer Trainingseinheit im BWT-Stadion am Hardtwald – hatte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen aufgrund der anhaltend schlechten Witterung und des hohen Niederschlags vorsorglich abgesagt. „Die Schädigung des Rasens wäre so kurz vor unserem Saisonstart mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf zu groß“, teilte SVS-Pressesprecher Markus Beer mit.

Jetzt ist das öffentliche Training mit der Mannschaftsvorstellung auf den kommenden Dienstag, 20. Juli, 18 Uhr verschoben. Dann soll das Wetter besser sein. Möglicherweise können sich die Fans dann sogar auf ein Testspiel freuen, um das sich die Verantwortlichen derzeit noch bemühen.

Jedenfalls müssen sich die SVS-Anhänger an viele neue Gesichter im Team der beiden Cheftrainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger gewöhnen. Bislang sind elf Neuzugänge an Bord, unter anderem Gianluca Gaudino (Bern), Immanuel Höhn (Darmstadt) und Patrick Drewes (Bochum).

Zuletzt gelang dem Club mit der Verpflichtung von Stürmer Pascal Testroet ein echter Transfercoup. Dazu kommen mit Co-Trainer Sargon Duran und Athletiktrainer David Lechner auch im Trainerteam zwei Neue.

Bis zum Saisonstart am Sonntag, 25. Juli, gegen Fortuna Düsseldorf ist nicht ausgeschlossen, dass noch eine weitere Neuverpflichtung erfolgt. ali

Info: Die kostenfreien Tickets für den Zugang zum öffentlichen Training oder Testspiel am Dienstag gibt es ausschließlich online unter dem Link https://ticketing35.cld.ondemand.com/shops107