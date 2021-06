Was würden Sie tun, wenn Sie Bundestrainer wären?

Region. Die deutsche U 21 hat es vorgemacht, wie man mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit Berge versetzen und Europameister werden kann. Jetzt ist die Truppe von Joachim Löw am Zug: Die Fußball-Nationalelf bestreitet ihr Auftaktspiel bei der Fußball-Europameisterschaft am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena gegen Frankreich. Unsere Redaktion holte bekannte Namen aus der Region auf den Stuhl des Bundestrainers – zumindest für diese Umfrage – und wollte wissen: Welche Spieler sehen sie in der Startelf? Macht die Berufung der Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels Sinn? Was trauen Sie der deutschen Mannschaft zu? Wer ist Titelfavorit und welcher deutsche Spieler könnte bei der EM groß rauskommen?

Siggi Kollmar (59 Jahre, Polizeivizepräsident beim Polizeipräsidium Mannheim, Lieblingsverein Bayern München): Ich würde die Startelf so stehen lassen wie beim 7:1-Sieg gegen Lettland*. Sie hat im letzten Test spielerisch überzeugt und viel Torgefahr ausgestrahlt. Ich würde auch Joshua Kimmich auf rechts stehen lassen, da wir im zentralen Mittelfeld extrem stark besetzt sind. Ich hätte auch keine Angst vor der Frankreich-Offensive, würde lediglich überlegen und vom Fitnesszustand abhängig machen, ob nicht Leon Goretzka für Toni Kross auflaufen und an der Seite von Ilkay Gündogan spielen sollte. Dass Löw Mats Hummels und Thomas Müller wieder reaktiviert hat, ist gut. Ich glaube, dass es für die Mannschaft wichtig ist, die beiden Routiniers dabeizuhaben. Das verspricht mehr Spiellinie und -stabilität. Schade und für mich unverständlich, dass Löw Jerome Boateng nicht mitgenommen hat. Er hätte definitiv in den Kader gehört. Ich rechne dennoch fest damit, dass wir die Vorrunde überstehen und mindestens das Halbfinale erreichen. Da gibt es keine Ausreden, sonst hätten wir zu wenig aus der Mannschaft herausgeholt. Stichwort Favorit: Frankreich mit einer überragenden Offensive wird ja immer zuerst genannt und die sind für mich ein ganz heißer Kandidat. Aber auch unserer Nationalelf kann um den Titel mitspielen. Kimmich ist für mich einfach Weltklasse und dem wünsche ich eine tolle EM. Auch Havertz traue ich durch den Champions-League-Sieg im Rücken einen großen Sprung zu.

© dpa, Fischer

Lothar Stripf (77 Jahre, Rentner aus Schwetzingen, Lieblingsverein Bayern München): Ich würde an der Mannschaftsaufstellung, die gegen Lettland auftrumpfte, nichts ändern. Das ist für mich zurzeit die beste Elf. Dass Hummels und Müller wieder zurück sind, finde ich gut. Beide bringen eine Menge Routine und Erfahrung mit in die Mannschaft, sind Vorbilder und können die jungen Spieler mitreißen. Unser Team hat mit Frankreich, Portugal und Ungarn eine der schwierigsten Gruppen zugelost bekommen. Dennoch traue ich unserer Mannschaft zu, die Gruppenphase zu überstehen. Viel wird davon abhängen, wie wir ins Turnier starten. Mein Favorit ist Frankreich, doch auch Spanien und Belgien sind nicht zu unterschätzen. Wenn wir gegen Frankreich gut starten, gehören wir ebenfalls zum Favoritenkreis. Kai Havertz wird eine gute EM spielen. Er hat alles, was einen Topspieler auszeichnet – Technik, Schnelligkeit und besitzt mit seinen noch jungen Jahren die nötige Abgeklärtheit und Schläue. Der wird seinen Weg gehen.

Dominik Mrosek (21 Jahre, Spieler beim SV 98 Schwetzingen, Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach): Ich würde eine Änderung in der Aufstellung gegenüber dem Testspiel gegen Lettland vornehmen und zwar Timo Werner für Serge Gnabry im Angriff. Ich finde, Werner muss in jedem Spiel dabei sein. Durch seine Schnelligkeit wird er in der Box für einige brenzlige Situationen sorgen. Mit ihm sind wir im Angriff einfach stärker und unberechenbarer. Ich finde es gut, dass Löw über seinen Schatten gesprungen ist und Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat. Ich hätte mir auch Jerome Boateng neben Hummels vorstellen können. Ich glaube, unsere Mannschaft ist für eine Überraschung gut. Wir haben exzellente Spieler in den Reihen und brauchen uns vor niemanden zu verstecken. Das Halbfinale sollte auf jeden Fall drin sein. Frankreich ist für mich der Topfavorit, denn sie verfügen über einen herausragenden Kader. Wenn die mannschaftlich geschlossen auftreten, dann werden sie schwer zu stoppen sein. Robin Gosens wird meiner Meinung nach über sich hinauswachsen und könnte zum Überflieger in der EM werden.

Patrick Greulich (31 Jahre, Spieler bei SG ASV/DJK Eppelheim, Lieblingsverein Bayern München): Die Offensive würde ich so lassen wie gegen Lettland, nur Thomas Müller auf halbrechts und Kai Havertz zentral im Mittelfeld aufstellen. Wobei ich hoffe, dass Leon Goretzka bald zurückkommt, denn ihn sehe ich statt Toni Kroos in der Startelf. Auch wünsche ich mir, dass Ilkay Gündogan die Leistung bringt wie bei seinem Stammverein Manchester City. In der Abwehr bereitet mir halbrechts mit Matthias Ginter etwas Kopfschmerzen, da würde ich eher Emre Can oder Niklas Süle spielen sehen. Ich bin froh, dass Joachim Löw zur Besinnung gekommen ist und Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat. Wir brauchen die beiden mit ihrer Erfahrung, denn die wissen, auf was es bei solchen Turnieren ankommt. Außerdem haben beide seit ihrer Ausbootung konstant gute Leistungen auf höchstem Niveau in ihren jeweiligen Vereinen gebracht. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Hoffe, dass es zu keinen großen Schwankungen in der Leistung kommt. Wenn wir es schaffen, die Gruppenphase zu überstehen, dann sehe ich das Viertel- oder gar Halbfinale als realistisch an. Mein Favorit ist ganz klar Frankreich. Da wimmelt es von Weltklassespielern. Wenn sie als Team auftreten und mit der Favoritenrolle klarkommen, wüsste ich nicht, wer sie stoppen sollte. Es haben viele Spieler großes Potenzial in der deutschen Nationalmannschaft. Aber das größte finde ich hat Kai Havertz. Mit dem Gewinn der Champions League werden der nötige Rückenwind und das Selbstvertrauen enorm sein. Auch hoffe ich, dass Leroy Sané seine vorhandene Stärke abruft, dann haben wir einige guten Waffen.

Wolfgang Giersdorf (74 Jahre, langjähriger Ausnahmespieler beim SV 98 Schwetzingen): Löws Mannschaftsaufstellung beim 7:1 Sieg gegen Lettland hat mich speziell in der ersten Halbzeit überzeugt. Könnte mir vorstellen, dass dies auch die Aufstellung ist, die das erste Spiel gegen Frankreich bestreitet und das Vertrauen des Bundestrainers genießt. Die Nachnominierung von Hummels und Müller wird der Mannschaft Sicherheit, Homogenität und Kreativität in Abwehr und Angriff geben. Diese Personalie war überfällig. Die individuelle Klasse der nominierten deutschen Spieler sollten Garant sein, eine überzeugende und erfolgreiche Leistung abzurufen, um bei der Vergabe des Europameisterschaftstitels mitzureden. Natürlich favorisiere ich unsere Nationalmannschaft. Aber es gibt weitere europäische Hochkaräter wie Frankreich und Belgien, die um den Titel spielen werden. Wichtig wird sein, wie unsere Mannschaft im Auftaktspiel gegen Frankreich in die Partie kommt. Unser deutsches Spielerreservoir ist vielfältig und auf sehr hohem Niveau. Akteure wie Josuha Kimmich, Kai Havertz und Serge Gnabri könnten zu herausragenden Persönlichkeiten während des Turniers avancieren. Sie haben das Zeug dazu.

Wolfgang Dobberstein (72 Jahre, Ehrenmitglied der TSG Eintracht Plankstadt, Lieblingsverein Eintracht Frankfurt): Ich würde Josuha Kimmich für Abwehr und Aufbau einsetzen sowie Thomas Müller und Ilkay Gündogan als Unterstützung in der Sturmreihe. Leroy Sané würde ich gerne von Anfang an sehen, Robin Gosens dafür eher nicht. Ich finde es gut, dass unser Bundestrainer noch die beiden erfahrenen Spieler Mats Hummels und Thomas Müller in die Nationalmannschaft berufen hat. Sie werden dem jungen Team guttun, sind turniererprobt und stellen sicherlich eine Bereicherung dar. Dennoch bin ich ein wenig pessimistisch, was unsere Mannschaft anbetrifft. Das 7:1 gegen Lettland dürfen wir nicht überbewerten. Wir haben zwar kein schlechtes Team, aber viel wird davon abhängen, wie wir ins Turnier starten. Gegen Frankreich erwartet uns ein verdammt schwerer Auftakt. Deshalb ist mein Tipp maximal das Erreichen des Viertelfinals. Sollte eine bessere Platzierung herausspringen, wäre mir das natürlich auch sehr recht. Meine Favoriten sind Frankreich, Belgien und Portugal, die sind besser eingespielt. Manuel Neuer und Josuha Kimmich traue ich eine exzellente EM zu. Sie besitzen das größte Potenzial in der deutschen Elf und könnten zu Überfliegern werden.

Michael Eisenhauer (49 Jahre, Trainer des A-Ligisten FV Brühl, Lieblingsverein FC Bayern München): Ich würde zwei Änderungen gegenüber des letzten Testspiels der DFB-Elf vornehmen: Timo Werner sehe ich in der Anfangsformation, Lukas Klostermann kommt für Matthias Ginter in der Abwehr. Toni Kroos gehört in der derzeitigen Form nicht in die Startelf. Dass Müller und Hummels dabei sind, finde ich gut, denn beide werden dem Team mehr Stabilität verleihen, was der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren abging. Wenn es Löw gelingt, die richtige Formation zu stellen, ist viel möglich. Er sollte auf die Achse Goretzka, Kimmich und Müller vom FC Bayern vertrauen, die immerhin sechs Titel in einem Jahr eingefahren haben. Frankreich und Spanien zählen mit Sicherheit zu den Topfavoriten. Belgien, England und Italien sind aber auch nicht zu verachten. Deutschland braucht sich nicht zu verstecken, die Mannschaft hat genügend Potenzial. Wenn Löw die richtige Mischung findet und das Team, ähnlich wie unsere U 21, zu einer Einheit formt, könnte die DFB-Auswahl vorne mitmischen. Kimmich neben Goretzka auf der Sechserposition könnten zum stärksten Pärchen zentral werden. Viel wird aber davon abhängen, wie im Kollektiv gearbeitet wird.

Daniel Mingrone (40 Jahre, zuletzt Spieler und Trainer in Eppelheim, Lieblingsverein Bayern München): Für Toni Kroos würde ich gerne Leon Goretzka sehen, der ist aber im ersten Spiel noch verletzt. Auch würde ich gegenüber der Aufstellung im letzten Testspiel Leroy Sané und Kevin Volland im Angriff von Anfang an kicken lassen. Als System würde ich 4-2-3-1 wählen, da die Bayern-Profis dieses System gewohnt sind. In der Aufstellung 3-4-3 wird die deutsche Elf Probleme bekommen. Müller und Hummels sind ein Segen für die Mannschaft. Das sind echte Führungsspieler und werden dem deutschen Team mit ihrer Erfahrung mehr Stabilität verleihen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob unsere Truppe die Vorrunde übersteht. Von den Namen her muss sich Deutschland aber vor keiner Nation verstecken. Alle Spieler sind bei internationalen Topvereinen unter Vertrag. Dennoch hatte ich bei den Länderspielen zuletzt das Gefühl, dass Wille, Leidenschaft und Überzeugung fehlen. Ich denke, Deutschland braucht Glück, um die Vorrunde zu überstehen. Sollten sie das schaffen, dann traue ich ihnen alles zu. Absoluter Topfavorit ist für mich Italien, das seit 27 Spielen ungeschlagen und seit acht Spielen ohne Gegentor ist. Das größte Potenzial im DFB-Team besitzt Kai Havertz. Ich bin aber skeptisch, ob es schon bei dieser EM für den großen Durchbruch reicht. Kimmich, Müller, Gnabry, Neuer und Hummels werden der deutschen Mannschaft ihren Stempel aufdrücken.

Armin Rohr (64 Jahre, Schwetzinger, Lieblingsvereine SV 98 Schwetzingen und Bayern München): Ich bin eigentlich von Natur aus ein Tischtennisspieler und quasi ein Nichtfachmann und Fußball-Halbgebildeter. Aber ich will mich, wie so viele vor der EM, auch ein wenig als Bundestrainer fühlen. Die Aufstellung im ersten Spiel gegen Frankreich sehe ich ähnlich wie im letzten Testspiel gegen Lettland. Ich würde aber zwei Änderungen vornehmen und Niklas Süle und Leroy Sané von Anfang an bringen. Für mich sind diese Spieler momentan in Topform. Ich finde es außerdem prima, dass Hummels und Müller wieder in der Nationalmannschaft sind. Das verleiht unserer Elf eine gewisse Stabilität. Ich hätte sogar noch Boateng reaktiviert. Unsere Mannschaft sehe ich ganz weit vorne. Sollte der Start gegen Frankreich mit einem Sieg beginnen, dann werden wir sogar Europameister. Als überzeugter Deutschland-Fan ist und bleibt die Jogi-Elf mein Favorit, denn von den mitunter negativen Medienberichten lasse ich mich nicht verunsichern. Auch wenn viele junge Spieler und Neulinge zum Zug kommen, bin ich davon überzeugt, dass die erfahrenen Älteren als Überflieger für mich in Frage kommen, allen voran Toni Kroos.

Roland Schmitt (63 Jahre, langjähriger Stammkeeper beim SV 98 Schwetzingen): Für mich gehört Toni Kroos in der derzeitigen Verfassung nicht in die Mannschaft. Der ist nur noch ein Schatten von früher und meidet jeden Zweikampf. Josuha Kimmich gehört auf die Sechser-Position, auf den anderen Positionen ist er verschenkt. Lukas Klostermann könnte die Defensivrolle einnehmen. Ich habe Joachim Löw nicht verstanden, dass er sich durch die Ausbootung von Mats Hummels und Thomas Müller solchen Ärger auf den Hals geladen hat. Beide gehören mit den gezeigten Leistungen auch in ihren Vereinen Bayern und Dortmund unbedingt ins Nationalteam. Ich bin mir sicher, dass die beiden durch ihre Abgeklärtheit und Erfahrung zu einer Bereicherung in der Mannschaft werden. Das deutsche Team hat das Potenzial, ganz weit zu kommen. Wichtig wird sein, wie sie es aus den Startlöchern in der schweren Gruppe schaffen. Die Begegnung im Auftaktspiel gegen Frankreich könnte bereits richtungsweisend sein. Belgien wäre einmal reif für den Titel. Doch auch Frankreich, Spanien und England sind nicht zu unterschätzen. Für mich ist Kai Havertz das größte Talent im DFB-Team. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass er in den bisherigen Spielen meist auf der Bank saß. So ein Akteur mit Eleganz muss spielen. Da führt kein Weg vorbei.

*Die deutsche Startelf im Test gegen Lettland sah so aus: Neuer; Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kimmich, Gündogan, Kroos, Gnabry, Havertz, Müller.