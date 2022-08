Weis erwischt Sahnetag

Die Ketscher Frauen hatten im Erstrundenspiel des Badischen Pokals gegen die SpG Büchig/Neibsheim nur eine Ersatzspielerin auf der Bank. Doch bereits nach sechs Minuten unterlief den Gästen ein Fehler, durch den 06-Neuzugang Alexandra Weis das 1:0 erzielt. In der 35. Minute gelang es Stürmerin Mona Wangler nach einem Steilpass, den Ball platziert ins Tor zu schieben. Den Halbzeitstand von 3:0 markierte Weis unmittelbar nach dem 2:0.

Ziel für die zweite Halbzeit war es laut Trainer Kevin Huber, die Leistung hochzuhalten und nicht aus der Ruhe gebracht zu werden. Neben zwei weiteren Toren von Weis (49., 52.), erzielte auch Lucy Rost ein Tor per Freistoß und erhöhte auf 6:0 (64.). In der 82. Minute erzielte Jenny Westermann für Büchig/Neibsheim den Ehrentreffer.

„Im Großen und Ganzen war das Pokalspiel ein erfolgreicher Test, um abgehandelte Themen aus der Vorbereitung abzurufen, was den Mädels größtenteils gut gelungen ist“, freute sich Huber über seinen gelungenen Trainereinstand. In der zweiten Runde wartet mit der SpG Dielheim/Wiesloch ein Landesligist, der in der ersten Runde beim FSV Büchenau mit 3:1 gewann. wy

Info: Spvgg 06 Ketsch – SpG Dielheim/ Wiesloch (Samstag, 17 Uhr)