Weiß weiß zu überzeugen

Der FV Brühl II und die SG Oftersheim marschieren in der Kreisklasse A1 weiter vorneweg.

Spvgg 06 Ketsch II – SG Oftersheim 2:6 (1:3)

Ketsch II verlor gegen abgeklärte Oftersheimer 2:6 (1:3). Die Gäste-Führung durch Marcel Weiß (7.) konnte Fynn Dexheimer egalisieren (13.). Ein Doppelschlag der Gäste von Weiß (34.) und Kassem Arbaoui (38.) sorgte für das 3:1. Weiß (51.) und Tristan Grün (57.) erhöhten, während Dexheimer Ergebniskosmetik betrieb (74.). Den schönsten Treffer erzielte Weiß per Freistoß ins Dreieck (85.). ms

FK Bosna Mannheim – FV 1918 Brühl II 3:5 (1:4)

Zunächst sah es so aus, als würde Brühl den Gegner deklassieren. Nico Reffert war in der dritten Minute zum 1:0 erfolgreich. Nach einer Ecke von Enes Sen traf Canay Keklik zum 2:0 (11.). Sebastijan Martinovic nutzte eine Flanke von Sen zum 3:0 (16.). Bosna wehrte sich jetzt erfolgreich gegen eine höhere Niederlage, Ahmet Aletic verkürzte auf 1:3 (19.). Vittorio Cammilleri stellte nach Sen-Freistoß den alten Abstand her. Trotz gelb-roter Karte gegen FK-Spieler Haris Muracevic (43.) verlor Brühl nach Wiederanpfiff den Faden. Avdo Gutic traf aus der Drehung zum 2:4 (50.), doch antwortete Giuseppe Minacapilli mit dem 5:2 (88.). Den Endstand besorgte Emir Muric (90.). vm

SV Altlußheim – SC Pfingstberg/Hochst. 2:4 (0:3)

Im ersten Durchgang schlug Pfingstberg mit drei Standards zu und kam durch Patrick Chrubasik (13.), Marcel Ghirastau (20.) und Daniel Gamero (35.) zum 3:0. Nach dem Wechsel verkürzte Altlußheim durch Marvin Gottfried (59.) und Noah Lasetzky (85.). Ivan Lentini stellte mit dem 4:2 (88.) den Endstand her.

FC Viktoria Neckarhausen – Badenia Hirschacker 4:3 (0:0)

Neckarhausen ging durch Philipp Stoltz in Führung. Stoltz schoss auch das 2:0, bevor Hirschacker durch einen Elfmeter von Pascal Roth (72.) auf 1:2 herankam. Roth glich später aus (77.), bevor das 3:2 für die Gastgeber durch Rouven Langknecht (82.) fiel. Nach dem Ausgleich durch Steven Schuhmacher (90.) lag der Siegtreffer für die Badenia in der Luft, doch staubte Alexander Duttenhöfer einen Fernschuss aus kurzer Distanz zum 4:3 ab (90.+1).

SC Olympia Neulußheim – SV Rohrhof 1:3 (1:0)

Nach einer Flanke von Dennis Heiser markierte Apostolos Kontotassios das 1:0 (25.). Im zweiten Durchgang drehte der SV die Partie durch Jonas Martin (52.), Daniele Parisi (82.) und Tobias Termin (83.). wy