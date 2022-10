Weiße Weste gewahrt

Die Vorzeichen standen ungünstig vor dem Handball-Badenliga-Spiel der TSG Eintracht Plankstadt gegen die TSG Wiesloch, eine Mannschaft die personell sehr gut besetzt ist und zu den Favoriten für den Aufstieg zählt. Mit Maximilian Denne und Axel Schöffel fehlten doch gleich zwei Stammkräfte des Rudels. Dennoch war das Plankstadter Team von Trainer Niels Eichhorn nicht gewillt, Punkte in der heimischen Mehrzweckhalle abzugeben, was letztlich mit dem 27:25-Sieg auch gelang.

Durch eine solide Abwehr, die aggressiv und druckvoll gegen Ball und Gegner arbeitete, ging das Wolfsrudel von Beginn an in Führung und baute den Vorsprung Tor um Tor auf 15:11 bis zur Halbzeit aus. „Unsere Abwehrarbeit war in den ersten 30 Minuten sehr gut und verhalf uns zu einfachen Toren“, fasste Eichhorn zusammen. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre sogar eine höhere Führung möglich gewesen.

Auch in den zweiten Spielabschnitt kam die Heimmannschaft gut rein und baute die Führung durch Julian Bastel auf 18:12 aus (35.). Doch dann musste die TSG Eintracht der intensiven Partie und den fehlenden Wechselmöglichkeiten ihren Tribut zollen und die Gäste, angeführt vom starken Alexander Sauer, holten Tor um Tor auf. Fünf Minuten vor Ende stand ein 24:24-Unentschieden auf der Anzeigetafel und die Truppe von Niels Eichhorn musste noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um sich für die Mühen zu belohnen.

Durch Tore von Julian Maier und Magnus Verclas riss das Wolfsrudel das Ruder noch mal herum und feierte einen völlig verdienten Heimsieg. Stolz und zufrieden war Coach Eichhorn nach dem Spiel: „Wir lagen im ganzen Spiel nie in Rückstand und hatte zu sehr großen Teilen Kontrolle über das Spiel und den Gegner, daher geht der Sieg auch völlig in Ordnung.“

TSG Eintracht: A. Treiber (1), Lazaro Garcia; Maier (9), Bastel (1), Skade, Kern (2), Großhans (3), Mag. Verclas (6/2), Stadler, N. Schöffel (1), R. Verclas (4), M. Treiber, Schneider, Eichhorn. md/zg