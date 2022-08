Weißer Fleck ist Geschichte

Triathlet Christian Klefenz von der ASG Tria Hockenheim hat in diesem Jahr schon so viele Kilometer „gefressen“ – im Schwimmen, auf dem Rad, beim Lauftraining und bei Wettkämpfen, dass der Start beim 40. Allgäu Triathlon in Immenstadt nicht mehr sehr ins Gewicht fiel – allerdings war der Wettbewerb über die Mitteldistanz noch ein weißer Fleck auf der Startkarte des Hockenheimers.

Klefenz war von der Atmosphäre am Großen Alpsee, in dem geschwommen wurde, begeistert: Böllerschuss und Bengalos zum Start der 1,9 Kilometer langen Strecke. Die Radstrecke führte anschließend zweimal über eine große Runde mit je 42 Kilometern. Nach dem Einrollkilometer kommt zum ersten Mal die steile Rampe am Kalvarienberg. Neben den Anstiegen sind ebenso brisante Abfahrten zu bewältigen. Der abschließende 20-Kilometer-Lauf führt am großen Alpsee entlang und stellt mit dem „Kuhsteig“ eine teilweise 30-prozentige Rampe in den Weg.

Der Hockenheimer Christian Klefenz überquert beim Allgäu Triathlon nach 5:06,03 Stunden die Ziellinie. © Kahl

Klefenz landete am Ende auf Platz 30 der Altersklasse 40 und war nach 5:06:03 Stunden im Ziel. ska