Weiter Primus: GymTa-Session aus Altlußheim überzeugt bei Europameisterschaft

Altlußheim/Zonhoven. Eine Woche nach der überaus erfolgreichen Deutschen Meisterschaft hieß es für Aktive, Trainer und Betreuer des TSV GymTa-Session Altlußheim erneut Koffer packen und ab nach Belgien. Zonhoven war Austragsort der Europameisterschaften im Garde- und Schautanz. Die Altlußheimer waren mit mehr als einem Dutzend Tänze am Start.

Mit einer fehlerfreien Performance sicherte sich Lucie Diefenbach den Titel. „Sie musste gegen ältere und deutlich erfahrenere Teilnehmerinnen antreten. Doch sie blieb gelassen und konzentriert und hat sich diesen Triumph absolut verdient“, so Lucies Mutter und Trainerin Alexandra. Dass die ausländische Konkurrenz in den vergangenen Jahren im Schautanzsportbereich einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, wurde in der Disziplin Duo deutlich. Für die amtierenden deutschen Meister Amaya Tavukcu und Aleksandra Krom ist der Vizemeistertitel ein großartiger Erfolg zum Abschluss der ersten Saison.

In der Disziplin Schautanz Freestyle steht die GymTa seit 2011 unangefochten an der europäischen Spitze und Ziel war entsprechend die erneute Titelverteidigung. Mit vielen neuen Tänzerinnen in den Reihen war dies für die Dancing Elements eine gewaltige Aufgabe, die sie allerdings mit Bravour meisterten und wieder Europameister wurden.

Altlußheimerin Mathilde Vuolo doppelte Siegerin

Zwei Akteure vertraten Altlußheim im Jugend-Schautanz Solo und bescherten dem Verein ein großartiges Ergebnis: Georg Bernhardt beendete seine erste Saison als Solist mit der Bronzemedaille, Mathilde Vuolo krönte sich mit einer emotionalen und ausdrucksstarken Darbietung zum ersten Mal in ihrer Karriere zur Europameisterin.

Ihr blieb nicht viel Zeit, diesen Erfolg zu realisieren, denn schon in der nächsten Disziplin stand sie wieder mit ihrem Partner Daniel Benciu im Schautanz Duo auf der Bühne. Die beiden präsentierten ihre Choreografie zum Meisterwerk aus Schwanensee als musikalischer Part fehlerfrei sowie mit viel Hingabe und Leidenschaft. Ihren Europameistertitel verteidigten sie damit erfolgreich. Emely Johann und Sophie Reuter landeten in der selben Konkurrenz auf auf dem fünften Rang.

Das Trainerteam der Formation Estrellas wollte ob der starken internationalen Konkurrenz im Schautanz Freestyle nichts dem Zufall überlassen: Das angesetzte Sondertraining nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft hatte sich ausgezahlt und die Tänzer strahlten bereits zum 13. Mal in Folge als Europameister.

Die Entscheidungen der Hauptklasse versprachen Spannung und einige Überraschungen. Im Schautanz Solo offenbarte sich zum ersten Mal richtig, dass die internationalen Titelkämpfe unvorhersehbar sind und immer Überraschungen bereithalten. Monia Petry bleibt der lang ersehnte Europameistertitel auch in diesem Jahr verwehrt und wie 2022 ertanzte sie sich Silber. Hoch einzuordnen ist auch der starke dritten Platz von Shawn Gallmon, der noch einmal eine großartige Performance auf die Bühne zauberte und eine erfolgreiche erste Saison als Solist feiert.

Perfekter Abschluss der Karriere für Mischell Hohler und Kevin Ulrich

Ein Karriereende wie man es sich nicht besser wünschen kann, gelang Mischell Hohler und Kevin Ulrich im Schautanz Duo. Eindeutig ging der Europameistertitel in dieser Kategorie an die beiden. Auch Chiara Blotzheim und Jamena John verabschieden sich vom Turniersport und wurden Dritte. Gegen 15 Formationen mussten unterdessen die Black Devils im Schautanz Modern antreten. In neuem Outfit begeisterten sie mit einer flotten und schwungvollen Vorstellung und erkämpften sich im ersten Jahr nach dem Comeback einen beachtenswerten vierten Rang.

Als letzte Startnummer in der Disziplin Schautanz Freestyle rollte die Formation Futuro das Feld von hinten auf. Mit viel Selbstbewusstsein betraten die Tänzer die Bühn. Am Endergebnis gab es keine Zweifel, der alte und neue Europameister in dieser Disziplin kommt aus Altlußheim und ist seit 2005 immer noch ungeschlagen. Der Schautanz Charakter „Wake up – we only have on earth“ schrieb das letzte Kapitel einer großartigen Geschichte. Schon die Qualifikation für die EM war ein unglaublicher Erfolg. Noch einmal zeigten die Aktiven einen wunderschönen Tanz voller Emotion und Leidenschaft. Das Buch der Saison 2022/2023 schließt sich mit dem sensationellen Gewinn der Vize-Europameisterschaft.

GymTa-Session hat damit sieben Europameistertitel, drei Vizetitel und drei dritte Plätze ertanzt – und die Vormachtstellung in Europa eindrucksvoll behauptet.