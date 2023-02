Weiter Punkte sammeln

Vor der zweiwöchigen Faschingspause muss Kegelzweitliga-Tabellenführer Frei Holz Plankstadt noch einmal in Aktion treten. An diesem Samstag, 11. Februar, 13 Uhr, geht es zum Tabellensiebten ESV Villingen. Dort ist Frei Holz zwar Favorit, aber der ESV ist durchaus für Überraschungen gut. Das musste kürzlich der Tabellenzweite TSV Denkendorf erfahren, der in Villingen 3:5 verlor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit einem Sieg in Villingen könnten wir einen riesengroßen Schritt Richtung Meisterschaft machen und entspannt die Faschingspause genießen“, sagte Thorsten Vörg. Er weiß aber auch, dass Villingen mit einem Sieg zwei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt verbuchen würde. „Letzten Endes könnten beide Mannschaften auch mit einem Unentschieden gut leben“, so Vörg. Er schätzt sein Team in den direkten Duellen stärker ein, kann sich jedoch gut vorstellen, dass sich Villingen die beiden Mannschaftspunkte für die höhere Kegelzahl holt. mra