Weiter ungeschlagen bleiben

Der Reiz der 2. Sportkegeln-Bundesliga liegt für Tabellenführer Frei Holz Plankstadt vor allem in den vielen unbekannten Bahnen. Auch im dritten Auswärtsspiel der noch jungen Saison müssen sich die FH-Akteure auf unbekanntes Terrain einstellen. Gleichwohl wollen sie ihre Spitzenposition beim KSV Hölzlebruck verteidigen (Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr).

Die Gastgeber gewannen nur am ersten Spieltag gegen Schrezheim, seitdem gab es vier deutliche Niederlagen. „Wenn das Team an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpft, wird es schwer, uns zu schlagen“, blickt Thorsten Vörg voraus. Beim 120-Wurf-System sei aber immer Vorsicht geboten und „kein Gegner, unabhängig von der Tabellensituation, zu unterschätzen“, so Vörg. mra