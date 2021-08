Weiterer Transfer beim SV Sandhausen möglich

Mit einem Erfolgserlebnis wollten sich die Zweitliga-Fußballer des SV Sandhausen in die Länderspielpause verabschieden. Erfüllen konnten sie diese Vorgabe nicht, denn beim 0:2 (0:1) gegen den bis dahin sieglosen FC Ingolstadt kassierten die Schwarz-Weißen mal wieder einen Rückschlag (wir berichteten). Bedeutet: Während man beim FCI vorsichtig aufatmet, geht die Arbeit beim SVS weiter. Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca (Foto) hat den Kader mit 14 Neuzugängen schon einmal auf links gedreht. Zu Ende ist das Puzzle noch nicht, gibt er zu: „Ich kann nicht ausschließen, dass bis zur Schließung des Transferfensters noch etwas bei uns passiert.“ Das ist am 31. August der Fall.

Mit Charlison Benschop wurde erst am Freitag noch einmal ein Angreifer verpflichtet. Der 32-Jährige passt nur bedingt in das eigentliche Anforderungsprofil. Vor der Saison sagte der Kaderplaner, dass man „junge und hungrige Spieler“ suche. Benschop kommt dafür mit Erfahrung im Gepäck nach Sandhausen. Er stand 16 Mal im Oberhaus auf dem Platz und 69 Mal in der 2. Liga. Vor seinem Engagement am Hardtwald stand Benschop ohne Arbeit da. „Die drei Monate ohne Verein waren nicht einfach, umso besser hat es sich angefühlt wieder im Mannschaftstraining zu sein.“ Zeigen konnte Benschop sein Können im „BWT-Stadion am Hardtwald“ noch nicht. Nach seiner Einwechslung blieb er blass.

Bitterer Beigeschmack

Für Kabaca hatte besonders der 0:1-Rückstand von Filip Bilbija einen bitteren Beigeschmack. Denn Abwehrchef Aleksandr Zhirov musste wegen einer Blutung behandelt werden und fehlte beim Eckstoß. Dadurch stimmte die Zuordnung nicht. Der Sportliche Leiter brodelte: „Für mich ist das eine Szene mit Seltenheitswert. Aleksandr Zhirov blutete schon viel länger und ausgerechnet beim Eckball muss er raus. Er ist unser kopfballstärkster Spieler. Das ist einfach sehr ärgerlich.“

Das 0:2 von Fatih Kaya war die Entscheidung. Der SVS verpasste besonders im ersten Durchgang das Toreschießen. Somit haben auch die Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits ihre Hausaufgaben für die Pause bekommen.