Weltweit ist er die Nummer zwei

Beim Tonfa- (amerikanischer Polizeistock) und Schlagstocklehrgang in Northeim unter der Leitung von Großmeister Martin Wietschorke wurde Dr. Karl Heinz Link aus Schwetzingen mit dem 9. Dan im Selbstverteidigungssystem ausgezeichnet. Nach Martin Wietschorke ist Dr. Karl Heinz Link der höchste Dan-Träger der Modern Self Defence Organization (MSDO) und das weltweit.

Wietschorke lobte in seiner Laudatio die herausragenden Dienste des Schwetzingers um die Verbreitung und Etablierung des Selbstverteidigungssystems Modern Self Defence (MSD). 1985 trafen sich der Großmeister und Karl Heinz Link das erste Mal bei einem Lehrgang in Koblenz. Wietschorke überzeugte Link damals von der Effektivität des Modern Self Defence und entsprach seiner Bitte, ihn als Trainer auszubilden. Nachdem Dr. Link einige Jahre MSD trainiert hatte, erhielt er seine Trainerlizenz und gründete die Abteilung MSD beim 1. Budo-Club Schwetzingen.

Hohe Auszeichnung für Dr. Karl Heinz Link (l.). Die Urkunde überreicht ihm Martin Wietschorke. © BCS

Parallel dazu wurde die MSDO gegründet, die mittlerweile weltweit vertreten ist. Link ist seitdem neben seiner Trainertätigkeit im Vorstand des Verbandes tätig. Wietschorke lobte Links Fachwissen und Können im Budosport sowie seinen unermüdlichen Einsatz bei der Führung und Verwaltung des Verbandes: „Seine beruflichen Erfahrungen als Manager machen ihn für die MSDO unverzichtbar. Ohne Karl Heinz Link wäre der Verband heute nicht das, was er ist. “

Für Wietschorke ist Dr. Karl Heinz Link immer eine kompetente Anlaufstelle wenn es um Strukturierungen, Reformen oder auch die Anpassung oder Aktualisierung des Modern-Self-Defence-Systems an das jeweilige Bedürfnis geht. Wietschorke betonte zugleich, dass er stolz darauf ist, dass ihm mit Dr. Karl Heinz Link eine 37-jährige Freundschaft verbindet. ako