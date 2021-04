Die Vereine und das Präsidium des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) haben sich auf einen Austragungsmodus für die kommende Verbandsrunde 2021 verständigt. Bei der Technischen Tagung Ende Februar wurden verschiedene Modelle vorgestellt und diskutiert. Die Vereine hatten dann bis Ende März die Möglichkeit, ihre Meldung abzugeben und für den von ihnen favorisierten Modus zu votieren. Die übergeordneten Ligen – Regionalliga BW und Bundesliga – wurden durch die ARGE BW und den DRB organisiert, heißt es in einer Verbandspressemitteilung.

Die Bundesliga startet in vier Gruppen mit insgesamt 26 Mannschaften (Ost 6/Südost 6/Südwest 7/West 7), wobei die beiden nordbadischen Teams SRC Viernheim und RKG Reilingen/Hockenheim in die Südost-Staffel mit Vertretern aus Württemberg und Bayern eingruppiert wurden. Start in dieser Gruppe soll der 11. September sein.

Ashgar Laghari soll am 11. September mit der RKG Reilingen/Hockenheim in die neue Saison starten. © Klefenz

Bundesliga Südost: SRC Viernheim, SV Johannis Nürnberg, ASV Schorndorf, SV Wacker Burghausen, RKG Reilingen/Hockenheim, AC Lichtenfels.

Neuer Modus in Nordbaden

Mit dem ASV Ladenburg, der sich personell erheblich verstärkt hat, dem KSV Schriesheim und Aufsteiger SVG Nieder-Liebersbach treten drei Teams aus Nordbaden in der Regionalliga an, die durch weitere fünf Teams aus Südbaden und zwei aus Württemberg komplettiert wird. Dem Meister dieser Liga, die am 4. September starten soll, winkt der Aufstieg in die, ab 2022 wieder etablierte 2. Bundesliga.

Regionalliga Baden-Württemberg: WKG Weitenau-Wieslet, ASV Ladenburg, RG Hausen-Zell, KSV Rheinfelden, AB Aichhalden, KSV Schriesheim, KSV Hofstetten, KSV Tennenbronn, SVG Nieder-Liebersbach, KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt.

Die nordbadischen Vereine haben sich mit großer Mehrheit für einen neuen Austragungsmodus für ihre Ligen entschieden. Zudem hat man vorgeschriebene Mindestmannschaftsstärke von neun (davon acht mit vorgeschriebenem Gewicht) auf acht (sieben) reduziert, um möglichst vielen Vereinen die Teilnahme am Ligabetrieb zu ermöglichen.

Der neue Austragungsmodus sieht eine Vor- und Rückrunde in – nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellten – Gruppen vor. Danach ermitteln die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten in Halbfinals und Finals mit Vor- und Rückkampf den Meister. Analog dazu wird durch die Gruppenletzten und Vorletzten im selben Modus der Absteiger bestimmt.

Den Corona-bedingten Umständen und dem Termindruck durch die Verlegung der Deutschen Einzelmeisterschaften ins zweite Halbjahr geschuldet, war ein Austragungsmodus mit weniger Kampftagen notwendig geworden. Die Gruppenphase soll am 11. September beginnen und bis 20. November beendet sein. Die Halbfinals sind für den 27. November/4. Dezember und die Finals für den 11./18. Dezember geplant.

Oberliga Gruppe 1: KSV Östringen, KSV Malsch, SVG 04 Weingarten, KSV Ketsch, KSC Olympia Graben-Neudorf.

Oberliga Gruppe 2: RSC Eiche Sandhofen, AC Ziegelhausen, KG Laudenbach/Sulzbach, SVG Nieder- Liebersbach II.

Verbandsliga Gruppe 1: ASV Daxlanden, ASV Bruchsal, SV 98 Brötzingen, KSV Kirrlach.

Verbandsliga Gruppe 2: SRC Viernheim II, RKG Reilingen/Hockenheim II, ASV Ladenburg II, KSV Hemsbach.

Landesliga Gruppe 1: KG Malsch Östringen, KSC Olympia Graben-Neudorf II, SVG 04 Weingarten II, KSV Ketsch II.

Landesliga Gruppe 2: KSV Berghausen, KSV Ispringen, AC Ziegelhausen II, KG Laudenbach/Sulzbach II.

Für die Austragung der Schülerrunde haben bisher 16 Mannschaften ihre Zusage gegeben. Diese Runde soll, wie in der Vergangenheit in drei regional gegliederten Gruppen durchgeführt werden.

Abschließend hofft der Verband auf eine schnelle Eindämmung der Pandemie, um die Ausübung von Kontaktsportarten in Training und Wettkampf wieder möglich zu machen. tp/zg