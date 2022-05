Der SV 98 Schwetzingen hatte am vergangenen Wochenende noch einmal ein wichtiges Spiel vor der Brust. Ein Sieg gegen TSG Lützelsachsen musste her, um ganz sicher zu sein, mit dem Abstieg in der Fußball-Landesliga nichts mehr am Hut zu haben. Doch der Gegner von der Bergstraße – der bereits abgestiegen ist – leistete harten Widerstand. So bedurfte es einer starken Leistung von Florian Djahini,

...