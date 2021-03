Zugegeben: Ich schaue mir wirklich sehr gern die Fernsehsendung „Let’s dance“ an. Und ja: Rúrik Gíslason ist ein Grund dafür. Das meine ich nicht nur wegen seiner durchaus attraktiven Erscheinung, sondern auch, weil ich ihn durch seine Zeit beim SV Sandhausen hier in der Kurpfalz erleben durfte, etwa bei einer Athletiktrainingseinheit im Pfitzenmeier Premium Resort in Schwetzingen. Als nun am Donnerstagnachmittag das Telefon im Büro klingelt, ich abnehme und am anderen Ende sich eine Stimme meldet mit: „Hallo, hier ist Rúrik – Rúrik Gíslason“ – rutscht mir das Herzl in die Hose! Der Akzent, die Stimme: Ruft mich gerade wirklich der Rúrik Gíslason an? Ich bin völlig irritiert und weiß nicht, was ich sagen soll. Millionen Frauen würden in dem Moment vermutlich loskreischen oder in Ohnmacht fallen. Beides kann ich mir natürlich nicht erlauben – als Redakteurin muss ich Contenance bewahren. Das Hirn rattert. Was sage ich, was frage ich bloß?

Mein Blick fällt aufs Display. Eine Nummer mit Sandhäuser Vorwahl. Dann ein Lacher am anderen Ende der Leitung – und auch ich muss jetzt losprusten: Ein klasse Anruf von Markus Beer, dem Pressesprecher des SV Sandhausen! Humor kommt in unser beider Geschäft leider oftmals viel zu kurz, umso schöner, dass er zu einem solchen Späßchen aufgelegt ist.

Anlass für den Anruf war übrigens eine offizielle Presseanfrage meinerseits an den Zweitligisten vom Hardtwald in Bezug auf den Auftritt von Rúrik Gíslason bei „Let’s dance“. Da dieser aber ein ehemaliger Spieler ist, möchte der Verein hier offiziell keine Stellung beziehen. Jedoch wünscht er dem Isländer alles erdenklich Gute für diese neue Herausforderung, die durchaus in Sandhausen verfolgt wird, gerade auch von Spielern, die mit Rúrik Gíslason befreundet sind. Ob SVS-Trainer Gerhard Kleppinger künftig Dribblings nach Tanzschritten ins Training einbaut, bleibt leider auch ein Geheimnis. Aber wer weiß: Der SVS ist ja immer für Überraschungen gut.