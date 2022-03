Wer folgt auf Markus Herzog?

Beim traditionsreichen Kraftsport-Verein 06 Ketsch steht ein Führungswechsel an: Bei der Generalversammlung des Ringer-Oberligisten am kommenden Freitag, 25. März (20 Uhr), im Gasthaus zum Goldenen Lamm wird der seit elf Jahren an der Spitze des Vereins stehende Markus „Adi“ Herzog sein Amt abgeben. „Es wird wohl eine Verjüngung geben“, so Herzog, der scheinbar für eine neue Vereinsführung fündig geworden ist, „doch darüber soll die Versammlung am Freitag entscheiden“, hält er sich noch bedeckt.

Herzog kann ein bestelltes Feld seinem Nachfolger beziehungsweise der neuen Vereinsführung übergeben, denn „die Mannschaft für die kommende Saison steht und unsere Finanzen sind auch in Ordnung“. Neben dem Vorsitzenden sollen auch die Positionen des Stellvertreters, des Schatzmeisters und Schriftführer neu gewählt werden. pw

