Wer ist der Liebling des Publikums?

Der erste Gedanke ist oft der beste: Welche Sportlerin oder Trainerin, welchen Sportler oder Trainer aus der Metropolregion Rhein-Neckar würde man spontan als seinen Liebling oder großes Vorbild vorschlagen? Noch bis zum Mittwoch, 22. September, können alle Sportfreunde in der Metropolregion Rhein-Neckar ihre Vorschläge auf der Sport-Award-Website einsenden. Unter allen Einsendungen werden Einkaufsgutscheine sowie Tickets für den SportAward Rhein-Neckar am Montag, 15. November, im Mannheimer Rosengarten verlost, heißt es in einer Pressemitteilung.

Danach werden alle bereits eingesendeten Vorschläge veröffentlicht. Ab dem 23. September bis zum 20. Oktober kann wiederum für den Publikumsliebling abgestimmt werden. Dabei kommt es nicht nur auf große sportliche Erfolge oder die Bekanntheit an, sondern auch auf soziales und vorbildliches Verhalten im Breiten- wie im Spitzensport. Gerade in der Corona-Krise engagieren sich viele Sportler für das gesellschaftliche Allgemeinwohl und zeigen sich solidarisch. Die Auszeichnung mit dem „engelhorn Publikumsliebling“ beim SportAward Rhein-Neckar ist eine optimale Gelegenheit, dies zu honorieren.

Amrhein 2018 geehrt

2016 konnte sich Lydia Haase vom Mannheimer Hockeyclub über diese Auszeichnung freuen und 2018 die Marathon-Läuferin Fabienne Amrhein. Wer darf die Trophäe 2021 mit nach Hause nehmen? zg

Info: Hier kann man mitmachen: sportawardrheinneckar.de

