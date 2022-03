Wer kann im Tor stehen?

Das Coronavirus wütet weiterhin im Fußballkreis. Am Donnerstag wurde das Kreisliga-Nachholspiel des SC 08 Reilingen in Ladenburg abgesagt, auch die Partie in Lindenhof am Sonntag wird verlegt. Einen Ausbruch in den eigenen Reihen hatte zuletzt auch der FV 08 Hockenheim zu vermelden. Inzwischen hat sich die Situation leicht entspannt und erlaubt, dass die Rennstädter zum 21. Spieltag wieder auf den Platz gehen. „Wir haben erst zweimal wieder trainiert. Aber noch immer sind fünf oder sechs Spieler nicht freigetestet“, erklärt FV-Trainer Kay Gerwig, den es ebenfalls erwischt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Englische Woche verfolgte er wie die meisten Akteure aus seinem Kader nur aus der Distanz. Es gab aber einige Resultate, mit denen so nicht zu rechnen war. „Die Rheinauer Niederlage in Plankstadt und der hohe Sieg von Friedrichsfeld gegen den VfR Mannheim II waren schon überraschend“, so Gerwig. Jener VfR Mannheim II wird nun seine Visitenkarte in der Hockenheimer Waldstraße abgeben.

„Wir kennen sie noch vom Hinspiel, dort haben wir 2:4 verloren. Sie sind spielerisch stark und treten sehr druckvoll auf“, hat Gerwig noch in Erinnerung. Zunächst einmal muss sich aber zeigen, in welcher Verfassung sich die FV-Spieler nach der Corona-Infektion präsentieren. Insbesondere auf dem nicht in optimalem Zustand befindlichen Rasenplatz in Hockenheim dürfte es auf die Ausdauer und die letzte Luft ankommen. Zudem plagen Gerwig Aufstellungssorgen auf der Torhüterposition, nachdem Marco Wurzel eine Operation hinter sich hat und Jascha Fellinger noch nicht freigetestet ist. Ein sorgenfreier Spieltag sieht anders aus. Auch der KSC Schwetzingen hat mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen, wenn er beim TSV Neckarau antritt. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2