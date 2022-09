Wer kann sich für die WM empfehlen?

Ketsch wird an diesem Samstag zum Mekka des deutschen Frauen-Turnens. Beim vorletzten Bundesliga-Wettkampf dieser Saison sind die besten Mannschaften am Start. Am Freitagnachmittag nutzten die meisten Teams der 1. Liga die Gelegenheit, sich in der Neurotthalle einzuturnen und sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen.

„Es ist alles ein bisschen enger als sonst“, erklärte Joachim Fichtner. Der Ketscher ist als Sportvorstand der ausrichtenden TG Mannheim verantwortlich für die lokale Organisation. Im Gegensatz zu den großen Hallen fehlen hier in der Länge und Breite zwar ein paar Meter. Aber nach ein bisschen Umplanen passt alles. „Dafür ist die Atmosphäre eher besser“, schätzt Fichtner, weil die Zuschauer eben auch näher dran sind.

Zuschauer war am Freitag auch schon Bundestrainer Gerben Wiersma. Der Niederländer kann hier seine Kandidatinnen für die Ende Oktober in Liverpool stattfindende WM unter die Lupe nehmen – wobei drei seiner Spitzenathletinnen nicht in Ketsch sind, darunter die beiden Europameisterinnen Elisabeth Seitz (Stufenbarren) und Emma Malewski (Schwebebalken). Seitz fällt wegen einer Corona-Infektion aus, Malewski hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Und Sarah Voss, die bei der EM trotz Schmerzen mit dem Team Bronze gewann, fällt wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung auch für Liverpool aus.

Trotzdem sind in Ketsch jede Menge Klasseturnerinnen am Start – auch von der TG Mannheim. Die Stärksten im Team dürften die beiden 14-jährigen Silja Stöhr und Marta Chefranova sein. Die Ukrainerin lebt seit Kriegsbeginn in Deutschland und wurde kurzfristig verpflichtet, um den Klassenerhalt zu schaffen. Stöhr gewann bei der EM in München mit dem deutschen Jugendteam Bronze.

Info: Die 2. Bundesliga turnt am Samstag ab 11 Uhr, die 1. Bundesliga ab 16 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse.