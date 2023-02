Wer oben steht, der hat auch Glück

Der fünftletzte Spieltag in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Männer verlief für Frei Holz Plankstadt optimal. Der Tabellenführer gewann sein Spiel beim ESV Villingen etwas glücklich mit 5:3 und liegt damit auch nach Pluspunkten fünf Zähler vor dem diesmal spielfreien TSV Denkendorf, bei dem Plankstadt am 11. März noch antreten muss und sich nun sogar eine Niederlage leisten kann.

Die Partie in Villingen war eine auf Augenhöhe, und das bis zum Schluss. Im Startpaar hatte Kai Schneider keine Chance gegen Marco Faltus und blieb ohne Satzgewinn. Ebenso deutlich setzte sich jedoch Andreas Habicht gegen Sascha Moosmann durch. Habicht glänzte vor allem im Abräumen (223 Kegel).

Im Mittelpaar war Dennis Koch völlig von der Rolle und wurde bereits nach 34 Kugeln durch Fabian Sommer ersetzt. Der konnte zwar den dritten Satz 148:127 gewinnen, spielte jedoch im vierten Durchgang ganz schwach und verlor den Mannschaftspunkt. Trotz einer nur durchschnittlichen Leistung holte Sascha Schränkler den zweiten Mannschaftspunkt für Plankstadt.

Auf den tückischen Bahnen kam selbst Routinier Andreas Tippl nicht wie gewohnt zurecht. Bei Satzgleichstand gab er den Mannschaftspunkt mit vier Kegeln weniger ab. So war Daniel Zirnstein unter Druck, nicht nur den Mannschaftspunkt zu holen, sondern auch in der Kegelzahl aufzuholen. Auch er hatte im Abräumen Probleme, mit 396 Kegeln in die Vollen schaffte er jedoch die Tagesbestleistung. Mit 148:128 im vierten Satz holte er die nötigen Kegel zum Gesamtsieg heraus. Frei Holz siegte mit 15 Kegeln mehr 5:3.

„Das war heute ein Arbeitssieg“, meinte Andreas Tippl, und Andreas Habicht gab eine sportliche Weisheit zum Besten: „Steht man in der Tabelle vorne, gewinnt man so enge Spiele, steht man mit dem Rücken zur Wand, gehen solche Spiele verloren.“ Nach der zweiwöchigen Pause erwartet Frei Holz Plankstadt am 4. März den KSV Hölzlebruck.

Villingen – Plankstadt 3:5 (3347: 3362): Faltus – Schneider 4:0 (602: 554), Moosmann – Habicht 0,5: 3,5 (561:598), Francz – Koch/Sommer 3:1 (583:515), Wehrle/Daniel – Schränkler 0:4 (506:566), Ruf – Tippl 2:2 (551:547), Stierle – Zirnstein 0:4 (544:582). mra