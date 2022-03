Westfalen und Württemberg

Nach den ersten Nachholpartien der 3. Handball-Liga am Dienstag (weitere finden bis zum 21. März statt) hat sich für Oftersheim/Schwetzingen die endgültige Gruppeneinteilung herauskristallisiert. Die Gruppe VI, in der die HG nun als Elfter der Staffel F einsortiert ist, reicht dabei vom Zentrum des Ruhrgebiets und über dessen Rand bis über die Schwäbische Alb hinaus: Dabei sind die TSG Haßloch, die TSG Söflingen, der TSV Blaustein (Württemberg), TuSEM Essen II und TuS Volmetal (beide Westfalen).

Die HG geht dabei mit 0:4 Punkten (zwei Niederlagen gegen Haßloch) ins Rennen. Daran hätte sich auch nichts geändert, hätte Friesenheim/Hochdorf II nicht am Dienstag hauchdünn gegen Haßloch mit 24:25 verloren, sondern gewonnen. Oftersheim/Schwetzingen wären dann als Schlusslicht in die Gruppe V gekommen, wäre aber ebenso mit 0:4 Zählern belastet gewesen, die dann von Zweibrücken gestammt hätten.

Viel Training – viel Videostudium

„Wir gehen natürlich mit einer großen Hypothek in die Runde“, ist HG-Trainer Axel Buschsieper die Schwere der Aufgabe Klassenerhalt bewusst, den nur die jeweiligen beiden Gruppenersten für sich in Anspruch nehmen dürfen. Eine Einschätzung sei zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer, denn es seien ja relativ unbekannte Gegner für die HG. „Klar ist, für uns geht es in jedem Spiel um alles, wir wollen direkt versuchen, im Auftaktspiel auswärts zu punkten, um so vor dem ersten Heimspiel eine bessere Ausgangslage zu haben.“

Viel Training, viel Videostudium für ihn, seinen Trainerstab und auch die Spieler ist jetzt angesagt. „Hoffentlich erhalten wir eine ähnliche Unterstützung von den Zuschauern wie am vergangenen Wochenende gegen Leutershausen. Dann ist alles drin! Wir werden auf jeden Fall kämpfen und alles geben.“

Der TVG Großsachsen startet in der Gruppe VII mit 2:2 Punkten, hat gegen die TGS Pforzheim daheim gewonnen und auswärts verloren, steht aber im direkten Vergleich vor den Goldstädtern. Eine weitere Verlegte Begegnung der Staffel F sorgte mit der Heimniederlage Horksheim gegen Dansenberg dafür, dass die SG Leutershausen als Viertplatzierter nun nicht mehr an der Aufstiegsrunde teilnehmen darf , sondern im Ligapokal antritt. mj