Wettlauf geht auch virtuell

„Ich nehme alles mit, was geht“, erklärt der Seniorenläufer Erwin Hube vom TV Schwetzingen gegenüber der Redaktion. Der 81-jährige Langstreckler vermisst wie so viele Sportler die Wettkämpfe. Nun nutzt er zur Motivation die Solo-Wettbewerbe, bei denen jeder Teilnehmer die Strecke für sich allein läuft und dann die Zeit im Internet in ein Ergebnisportal einträgt.

Der Wettkampf kann auf der Originalstrecke oder im eigenen „Revier“ gelaufen werden. Die Streckenlänge ist vorgegeben, mit den heutigen GPS-Uhren kann dies relativ genau abgemessen werden. Die Eintragung der Zeit beruht dann auf Ehrlichkeit, bei diesen virtuellen Wettbewerben gibt es ohnehin keine Siegerehrungen und Preise.

Erwin Hube (81) hält sich durch Solo-Wettbewerbe auf den Feldwegen hinter dem Schlossgarten fit. © Schillnger

Als Einstieg in die Wettkampfsaison diente der Ludwigshafener Insellauf über vier Kilometer. Anstatt ihn auf der Ludwigshafener Parkinsel zu laufen, absolvierte Erwin Hube die Strecke auf den Feldwegen hinter dem Schlossgarten. Er gewann bei einem Lauf souverän seine Altersklasse.

Bei dem Landauer Energie-Südwest-Cup gibt es mehrere Startmöglichkeiten. Hube lief die zehn Kilometer zunächst in starken 53:30, eine Woche später die fünf Kilometer in 25:38. Hier war er wieder in seiner Altersklasse einsame Spitze.

Gute Platzierungen

Auch Veronique Becker (TV Brühl 1912) und Birgit Schillinger (TV Schwetzingen) absolvierten die Wettkampfstrecken auf den Wegen zwischen Schwetzingen und Brühl. Bei dem Vier-Kilometer-Rennen kamen die beiden in der Duo-Wertung auf Rang zwei. Beim Lauf über zehn Kilometer erreichte mit 46:40 Minuten die 39-jährige Veronique Becker Platz vier, einen Rang vor der 57-jährigen Birgit Schillinger mit 47:30.

Michael Ober (TSV Oftersheim) kam bei den Männern auf den 13. Platz. bs

