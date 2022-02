In der neuen Trainer-Fortbildung „Sepp-Herberger-Akademie“ geben die DFB-Stiftung Sepp Herberger, der BFV, die Bertelsmann Stiftung und die Werte-Stiftung vom 16. bis zum 18. Mai in der Sportschule Schöneck Trainer im Nachwuchsfußball wichtige Praxistipps und Hilfestellungen, um die Wertebildung in der Fußballmannschaft zu stärken.

Teamgeist, Respekt und Fairness spielen in der Mannschaftsführung eine zentrale Rolle. Gemeinsame Werte machen aus einer Mannschaft ein echtes Team, das zusammenhält und auf sportliche Ziele hinarbeitet. Auf und neben dem Platz ist an Werten orientiertes Handeln gefragt. Junge Spieler sollen Verantwortung übernehmen, Konflikte lösen und sich respektvoll verhalten. Wie Trainer diesen Prozess unterstützen, erfahren sie in der Trainer-Fortbildung „Sepp-Herberger-Akademie“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Alle Trainer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, die im BFV eine Nachwuchsmannschaft begleiten, können sich unter diesem Link bis Freitag, 25. März, um die Teilnahme an der Akademie bewerben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Plätze begrenzt. Bewerber sollen über eine Fußballtrainerlizenz verfügen. Die Fortbildung wird zur Lizenzverlängerung angerechnet. Die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und das Programm werden durch die Veranstalter übernommen. bfv

