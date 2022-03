Wichtiger Heimerfolg

Zu einem überlegt herausgespielten 26:19 (10:6)-Heimsieg gegen die SG Stutensee/Weingarten kam das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen am Dienstag in der Fritz-Mannherz-Halle in Reilingen. Durch diesen wichtigen Erfolg kommt die HSG ihrem Ziel, das Erreichen des fünften Tabellenplatzes ein Stück näher und vor allen Dingen kann sie nicht mehr auf den letzten Platz zurückfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der couragierten Leistung vom letzten Sonntag warteten die Gastgeber auch diesmal mit einer famosen Leistung auf. Taktisch sehr gut eingestellt, spielten sie äußerst diszipliniert und gefielen vor allem durch eine überragende Abwehrleistung. Überhaupt legte das HSG-Team eine sehr engagierte und stets einsatzfreudige Leistung an den Tag, wusste sie doch um die wichtige Bedeutung dieser Partie.

HSG-Trainer Martin Schnetz war zufrieden: „Wir haben wieder sehr diszipliniert gespielt. Unsere taktische Marschrichtung ist aufgegangen. Unser Abwehrblock hat einen tollen Job gemacht. Alle Vorgaben wurden umgesetzt. Jetzt wollen wir in Rot nachlegen.“ Bereits an diesem Donnerstag (20 Uhr) kommt es zum mit Spannung erwarteten Lokalderby. Das Hinspiel hatte die HSG klar für sich entschieden. Doch der TSV befindet sich durch die vergangenen beiden Siege im Aufwind. Die HSG hat aber zuletzt einen Aufwärtstrend erkennen lassen und sollte mit dem disziplinierten und taktisch klugen Spiel auch in Rot punkten können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

HSG: Unser, Winter; Rausch (2), Impertro (4), Hufnagel, Antl, Benetti Y. (3), Barth, Benetti M., Decker (5/2), Frank (6), Meyer (6/1), Bikowski, Bahr. krau