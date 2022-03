Wichtigstes Spiel bisher

Jasmina Simon spricht es deutlich aus: „Das ist das wichtigste Spiel der Rückrunde“, meinte die Mannschaftsführerin des TTC Ketsch vor der Oberligapartie am Samstag beim TV St. Georgen (15 Uhr).

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht: Beide Teams stehen mit 9:15-Punkten direkt vor den Abstiegsplätzen. „Beide Mannschaften haben Druck“, vermutet Simon, „ich sehe die Chancen 50:50“. Der TTC wird mit Melanie Berger, Jasmina Simon, Vanessa Moch und Elena Pitz aus der zweiten Mannschaft antreten.

Hockenheimer favorisiert

Der TTC Hockenheim hofft in der Verbandsklasse Nord der Männer auf Punkte gegen die DJK Käfertal/Vogelstang II (Samstag, 17.30 Uhr, Gymnasiumhalle). Abgesehen von den üblichen personellen Unwägbarkeiten geht der Tabellenvierte aus der Rennstadt als Favorit in die Partie. „In der Vorrunde haben wir ohne Daniel Dörsam 9:2 gewonnen“, verbreitet Stefan Trotter Optimismus.

In der Frauen-Verbandsklasse muss der Tabellenzweite TV Schwetzingen bei Verfolger SG Birkenau/Hemsbach Farbe bekennen (Samstag, 16 Uhr). Ein Sieg wäre ein großer Schritt, zumindest Platz zwei für die Aufstiegsrelegation zu sichern. In Abstiegsgefahr ist der TTC Ketsch II, der in Walldorf (Sonntag, 10.30 Uhr) unbedingt punkten sollte. mra