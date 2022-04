Widerstand erwartet

Gerade noch in Leimen am Ball, nun schon wieder im Einsatz gegen den TSV Handschuhsheim. Die SpG ASV/ DJK Eppelheim II muss in der Englischen Woche der Fußball-Kreisklasse B bereits an diesem Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen den Klub aus dem Heidelberger Stadtteil antreten.

Trainer Rene Rehberger und sein Team möchten gerne an das Hinspiel-Ergebnis (4:1) anknüpfen, sind aber durch die jüngsten Ergebnisse der Handschuhsheimer gewarnt. „Der TSV hat jetzt gegen Meckesheim-Mönchzell gewonnen und will diesen Wind sicher mitnehmen“, rechnet Rehberger mit viel Widerstand. „Aber auch wenn wir nicht voll besetzt sind, haben wir eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die alles gibt und bei der es Spaß macht, zuzuschauen, auch wenn nicht alles funktioniert.“

Personalsituation entspannt sich

Nachdem beim Sieg in Leimen die Torhüterposition vakant war, sollte Max Köhler nun wieder zur Verfügung stehen. Eventuell kehrt zudem Nico Bauer zurück, der den Eppel-heimern Dynamik verleihen dürfte. Auch bei Simon Treiber steht die Ampel nicht mehr auf Rot, sodass der 19-Jährige mitwirken könnte. wy

