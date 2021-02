Der Deutsche Fußball-Bund startet eine bundesweite Umfrage, an der sich auch die nordbadischen Vereine beteiligen können. Über allem steht die Frage: Wie geht es dem Amateurfußball tatsächlich?

Der Amateurfußball befindet sich weiterhin im Lockdown. Was sind die Folgen? Wie groß ist sind Sehnsucht und Notwendigkeit, endlich auf den Platz zurückzukehren? Welche Sorgen sind in den Vereinen am ausgeprägtesten? Die Umfrage läuft bis diesen Freitag, 26. Februar. Nach erfolgter Auswertung werden die Ergebnisse in der ersten März-Hälfte vom DFB vorgelegt und veröffentlicht. zg

Info: Zur Umfrage geht es auf www.badfv.de