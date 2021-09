Wiedergutmachung für 0:9?

Mit einem 1:0 gegen den SC Olympia Neulußheim gelang dem FC Badenia Hirschacker ein Saisonauftakt nach Maß. Doch nach diesem Startsieg zeigte der Barometer am Eiskellerweg wieder nach unten. Es folgten drei Niederlagen mit dem Tiefpunkt des 0:9 beim FV Brühl II. „Nach dem Neulußheim-Spiel hatten wir einige Urlauber und haben dann in den Spielen den Willen und Kampf vermissen lassen“, bemängelt Trainer Timo Becker. „Die Konstanz ist ohnehin das große Problem bei uns. Wir haben zu viele Schwankungen in den Leistungen als Mannschaft.“

Brühls Angreifer Vittorio Cammilleri (r.) – hier im Zweikampf mit dem Rohr-hofer Oliver Hörber – ist in guter Form. © Fischer

Das 1:3 in Rohrhof am Wochenende bewertet Becker nach dem Debakel von Brühl als kleine Wiedergutmachung. Zwar war seinem Team insbesondere in der ersten Hälfte noch die Verunsicherung anzumerken, doch danach zeigte sie die erhoffte Reaktion. „Klar, dass wir so ein Spiel wie gegen Brühl nicht noch einmal an den Tag legen können. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft gekämpft. Darauf müssen wir jetzt aufbauen und eine gewisse Konstanz reinbringen“, blickt Becker schon wieder nach vorne. Dort heißt der nächste Gegner ASV Feudenheim.

Dieser hinkt mit Rang 14 weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Dementsprechend werden die Mannheimer motiviert sein, um ihren eigenen Fehlstart zu korrigieren. Der FC Badenia dürfte gewarnt sein, wenngleich Becker der Stand im Klassement nur wenig Beachtung schenkt. „Ich sehe die Tabelle als Momentaufnahme. Die Liga ist im Moment sehr ausgeglichen und jeder kann gegen jeden gewinnen“, sagt der Badenia-Coach. „Für uns ist es jetzt wichtig, wieder in die richtige Richtung zu kommen. Wir spielen zuhause und wollen uns wieder in einer besseren Verfassung zeigen und das Spiel auch gewinnen.“

Spitzenreiter beim Schlusslicht

Die Karten klar verteilt sind beim Spiel des Spitzenreiters FV Brühl II gegen das Schlusslicht SC Pfingstberg/Hochstätt. Ebenso ist man auch verleitet, der Spvgg 06 Ketsch II die Favoritenrolle im Auswärtsspiel bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen zuzuschreiben. Ein interessantes Lokalduell bestreiten unterdessen der SV Rohrhof und die SG Oftersheim. Hier gilt: Verlieren verboten, denn der Unterlegene müsste zur Spitzengruppe wohl erst einmal abreißen lassen. Weiterhin spielt der SC Olympia Neulußheim beim TSV Neckarau II und der SV Altlußheim bei der TSG Rheinau.

