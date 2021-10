Geschäftsführer Armin Wagner zuckte mit den Achseln, Trainerin Franziska Steil blieb nur der Respekt zollende Applaus und die Handballerinnen der Kurpfalz-Bären schlurften geknickt von der Platte. Im Südwest-Derby der 2. Bundesliga unterlag Ketsch am Samstagabend deutlich dem 1. FSV Mainz 05 mit 21:29 (12:16). „Das geht auch in der Höhe völlig in Ordnung“, sagte Steil. „Das war unser

...