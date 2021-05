„Wir haben noch alle Chancen“

Emanuel Taffertshofer ist ein stiller, aber ebenso verlässlicher Arbeiter. Im defensiven Mittelfeld lässt er keine Worte, sondern Taten sprechen, denn er geht im Abstiegskampf für den SV Sandhausen mit großer Leidenschaft zu Werke. Umso überraschender war es, dass er bei der 0:2-Niederlage im Nachholspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel (wir berichteten) der Spieler war, der für den SVS die größte Möglichkeit der gesamten Partie hatte. Allerdings traf Taffertshofer den Ball nicht richtig und vergab in einer aussichtsreichen Position den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Es ist zum Haareraufen: Emanuel Taffertshofer vom SV Sandhausen hat eine gute Chance vergeben. © dpa

Die Szene in der 61. Minute war mit dem Abschluss aber noch nicht vorbei, denn Taffertshofer rauschte nach dem Schuss in seinen Gegenspieler und fiel. Er selbst und seine Mitspieler forderten zaghaft einen Strafstoß, doch der tadellose Unparteiische Tobias Stieler pfiff nicht. Nach dem Spielende übte der sonst so stille Arbeiter dann lautstarke Kritik an der Entscheidung. Er meinte: „Ich werde in dieser Szene umgeräumt. Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen, aber dieser meinte, dass die Situation nach meinem Schuss bereits vorüber war. Ich denke schon, dass man Elfmeter hätte pfeifen können, aber er hat es anders entschieden, das mussten wir so akzeptieren.“

Es ist die 14. Auswärtsniederlage

Akzeptieren muss der SVS auch die mittlerweile 14. Auswärtsniederlage in dieser Spielzeit. Trotz der Fortsetzung des Vereinsnegativrekords in der Fremde – Sandhausen hat auswärts zehnmal nacheinander verloren – befindet sich der Club weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz. Geschäftsführer Volker Piegsa unterstreicht: „Wir haben immer noch alle Chancen auf unserer Seite.“ Auch Präsident Jürgen Machmeier bekräftigt: „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die individuelle Klasse hat den Unterschied gemacht, das hat man bei den beiden Gegentreffern gesehen.“

Beim 1:0 durch Fin Bartels verlor Daniel Keita-Ruel den entscheidenden Zweikampf in der Vorwärtsbewegung und beim 2:0 glänzte Janni Serra mit einem Geniestreich. Er lupfte den Ball über den weit vor seinem Tor stehenden Stefanos Kapino. „Das war ein hochkarätiger Gegner, der uns ärgerliche Gegentreffer zugefügt hat. Die Tore hätten wir verhindern können“, fand der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, der bereits an das Spiel am Sonntag, 9. Mai, beim 1. FC Heidenheim denkt (Spielbeginn: 13.30 Uhr): „Wir wollen dort nachholen, was wir in Kiel verpasst haben.“

Auch dann wird auf Emanuel Taffertshofer wieder eine Menge Arbeit einprasseln. Es würde aber schon einmal für den SVS sprechen, wenn nicht der 26-Jährige, der in bislang 50 Spielen für die Schwarz-Weißen noch keinen Treffer erzielen konnte, der gefährlichste Akteur auf dem Platz wäre.