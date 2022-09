Unter der Bezeichnung HLZ (Handball-Leistungszentrum) ist die weibliche Jugendspielgemeinschaft der TSG Ketsch und TSG Friesenheim in der höchsten Leistungsklasse Bundesliga vertreten. Hier erhalten die talentierten Spielerinnen die Möglichkeit, mit der Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Die Youngsterinnen sind über diesen Einstieg sogar schon zu diversen Einsätzen in der weiblichen Oberliga und Bundesliga gekommen.

Seit Jahren glänzen die Kurpfalz- Bären und Friesenheim durch ausgezeichnete Nachwuchsarbeit. Der Zusammenschluss nun zur HLZ ist ein nochmaliger Schritt nach vorne. Die Euphorie und Vorfreude nach dem Erreichen der A-Jugend-Bundesliga ist in den Handballbegeisterten Vereinen sehr groß. Entsprechend sind die Erwartungen. Das Abenteuer beginnt gleich beim deutschen Meister Leverkusen (Samstag, 15 Uhr).

„ Wir wollen schnellstmöglich seit der Zusammenkunft zum HLZ in der Bundesliga ankommen, unser Spiel anpassen und weiterentwickeln“, betonen Trainer Eyub Erden, Co- Trainer Miguel Stegmüller, Jugendkoordinator Wolfgang Frey sowie die sportliche Leiterin Romina Heßler einstimmig realistisch. „Die Mannschaft hat eine gut eingestellte offensive Abwehr mit drei sehr guten Torhüterinnen. Daraus resultierend gewinnen wir eine Menge Bälle und entwickeln, in allen Phasen des Gegenstoßes das schnelle Angriffsspiel“, sagt Erden.

Spielführerin Alea Geisler freut sich: „Dies ist ein Erlebnis von ganz besondere Bedeutung für uns Spielerinnen, wir mussten hart kämpfen dafür – auch die Verletzten, die nicht spielen konnten. Aber wir waren immer zusammen auf den großen Turnieren, um jetzt in der Bundesliga spielen zu können. Und genau das ist unsere Stärke. Wir treten als Mannschaft auf, in der jede einzelne Spielerin zählt, das haben wir uns verdient.“ zg/ag