Von Platz sieben bis zwölf ist für die Spvgg 06 Ketsch II in dieser Saison der Fußball-Kreisklasse A noch alles drin. Dadurch ist klar: Die Elf von Trainer Johann Strunk ist nicht mehr unmittelbar in die Entscheidungen in Richtung Auf- und Abstieg involviert. Allerdings treten die Nullsechser in den restlichen drei Partien noch zweimal gegen Teams an, die noch um jeden Punkt kämpfen. Über den

...