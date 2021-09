WM-Silber für Lana Eberle

Der Traum von einer Medaille bei der Bahn-WM der Radjuniorinnen und in Kairo hat sich für Lana Eberle erfüllt. Die 17-jährige Altlußheimerin vom RSV Edelweiß Oberhausen gewann im Ausscheidungsfahren Silber. Die EM-Bronzemedaillengewinnerin in der gleichen Disziplin musste in einem Feld mit 21 Starterinnen nur Kaia Schmid (USA) den Vortritt lassen. Dritte wurde Gabriela Bartova (Tschechien).

Definitiv keine Medaille wird Eberle mit dem Juniorinnen-Vierer auf dem Velodrom der ägyptischen Hauptstadt gewinnen. In der Qualifikation fuhr das deutsche Quartett mit Franzi Arendt, Justyna Czapla, Lana Eberle und Fabienne Jährig hinter Russland auf den zweiten Platz. In der nächsten Runde – Eberle wurde durch Marla Sigmund ersetzt – kam es früh zum Sturz und somit zum Aus. Die WM-Wettbewerbe sind noch nicht abgeschlossen. Morgen steht das Madison auf dem Programm. sl