Wölfe beißen sich schnell im oberen Tabellendrittel fest

Zum letzten Spiel der Handballsaison in der Badenliga musste die zweite Damenmannschaft der HSG St. Leon/ Reilingen bei der TSG Wiesloch antreten und unterlag 28:30 (14:16). Den Wieslocherinnen war vor dem Vergleich bereits die Vizemeisterschaft sicher, während es bei den Wölfen noch um Platz drei oder vier ging.

Trotzdem schienen beide Mannschaften in den ersten Spielminuten recht aufgeregt, was sich an den vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten zeigte. So sahen die vielen Zuschauer erst nach fast fünf Minuten das erste Tor. Auch die weiteren Minuten wurden auf Augenhöhe gespielt und eher torarm, sodass nach zwölf Minuten erst 4:3 für die Heimmannschaft stand. Danach fanden beide Angriffsreihen immer häufiger Mittel, um die die Abwehrreihen zu überwinden. Die HSGlerinnen lagen zur Halbzeit beim 14:16 nur knapp zurück.

Julia Müller stark

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Sowohl die HSG Wölfe als auch die Gegnerinnen wollten die letzten beiden Punkte der Saison für sich holen. Die Gäste gingen zwar in der 37. Minute zum zweiten Mal beim 19:18 in Führung, doch dann kam ein kleiner Durchhänger bis zur 50. Minute, den Wiesloch ausnutzte und mit vier Toren in Führung ging (27:22). Vor allem war Johanna Ruß (11/4) schwer aufzuhalten, die auch mit ihrer Kreisspielerin Hannah Ließ immer wieder gut zusammen agierte. Dies war einer der Gründe, wieso Wiesloch elfmal an den Sieben-Meter-Punkt treten durfte. Eine gut aufgelegt Julia Müller in HSG-Tor wehrte jedoch vier der Siebenmeter ab.

„Dank des heutigen Willens und des Kampfgeistes fanden unsere Wölfe nach dem Vier-Tore-Rückstand wieder zurück ins Spiel und es wurde drei Minuten vor Spielende nochmals spannend (28:27). Leider vergebens, denn am Ende musste man sich 28:30 geschlagen geben“, bilanzieren die HSG-Verantwortlichen.

Zum Saisonabschluss beenden die HSG Wölfe ihre erste Saison in der Badenliga auf einem ansehnlichen vierten Platz.

HSG: Julia Müller, Lena Strifler (11/3), Linda Gottselig (1), Emily Ziegler, Julia Jünger, Anika Jünger (4), Jana Gierse, Kristina Auer (4), Mia Kölmel, Katrin Pfisterer (2), Lena Magnus (5), Beke Alberring (1/1). zg