„Wölfe“ wieder hungriger

Nach dem ernüchternden Auftritt des Handball-Badenligisten TSG Eintracht Plankstadt am vergangenen Wochenende beim 23:36 (9:21) gegen Viernheim mussten im Nachholspiel gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SG Leutershausen II definitiv zwei Punkte her. Dafür standen die Vorzeichen gegen die punktlosen Gäste zwar denkbar gut, doch das Trainerduo Eichhorn/Denne mahnte zur Vorsicht. Die Warnung schien erhört worden zu sein denn die Gastgeber gewannen mit 40:22 (24:11).

Das Team um Kapitän Axel Schöffel begann konzentriert und konsequent, um jegliche Zweifel an einem Heimsieg gar nicht erst aufkommen zu lassen. Bis auf ein paar unglückliche Gegentore gab es an der ersten Halbzeit nichts auszusetzen und die TSG Eintracht ging mit 13 Toren Vorsprung in die Pause.

Nun galt es in den zweiten 30 Minuten die Zügel nicht locker zu lassen und trotz vieler Wechsel den Spielfluss aufrechtzuhalten. Dies gelang zeitweise nur bedingt, aber der Vorsprung schrumpfte lediglich auf zehn Tore beim 25:15 in der 37. Minute zusammen und konnte bis zum Ende letztendlich doch wieder deutlich ausgebaut werden. So stand schließlich ein nie gefährdeter 40:22-Heimsieg zu Buche und verschafft dem „Wolfsrudel“ etwas mehr Luft zu den Abstiegsrängen.

TSG Eintracht: A. Treiber, Lazaro Garcia; Schöffel (6), Jukanovic (6), Denne (6/3), R. Verclas (5), Eichhorn (5), Großhans (4), Kern (3), Schneider (2), Bastel (2), Ritter (1), M. Verclas, Schöffel. md