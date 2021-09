Wölfelschneider fährt zum Titel

Für die baden-württembergischen Meisterschaften in Altenbach hatten sich vom AMC Reilingen sieben Kartfahrer qualifiziert – so viele wie noch nie. In der Klasse K1 der Sieben- bis Neunjährigen setzte sich Louis Wölfelschneider (kleines Bild links) durch. In der Altersklasse K2 der Zehn- und Elfjährigen belegten Thiederik Terlinden (kleines Bild r.) und Jannis Zararis die Plätze eins und zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nordbadische Vizemeister Louis Wölfelschneider fuhr unter den besten 20 Fahrern ein Zeitpolster von 5,79 Sekunden über zwei Läufe hinweg heraus und ließ sich schließlich bei der Siegerehrung als Meister feiern, der sich das Ticket zur deutschen Jugend-KartslalomMeisterschaft gesichert hatte.

Der nordbadische Meister der Altersklasse K2 Thiederik Terlinden musste sich nach dem ersten Durchgang noch hinter seinem Clubkameraden Jannis Zararis einordnen, drehte den Spieß im zweiten Lauf aber um und sicherte sich den Landestitel. Somit qualifizierten sich beide Reilinger Starter für die deutsche Jugend-Kartslalom-Meisterschaft, die am Nürburgring ausgetragen wird.

Durch diese hervorragenden Ergebnissen konnte der ADAC Nordbaden die Mannschaftswertung eindeutig gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den südwestdeutschen Meisterschaften am Folgetag, bei denen die besten Fahrer auch aus der Pfalz, dem Saarland und Mittelrhein dazustießen, knüpfte der achtjährige Louis Wölfelschneider an die Leistung des Vortages an. Er holte nach zwei Läufen den Titel unter 24 Teilnehmern.

In der Altersklasse K2 zeigte sich erneut Thiederik Terlinden gut in Form, der nach Durchgang eins das Klassement anführte, aber die Konkurrenz im Nacken spürte. Vor dem zweiten Lauf hatte er 0,32 Sekunden Vorsprung herausgefahren. Thiederik Terlindens saarländischer Konkurrent schaffte es im zweiten Durchgang noch, ihn um 0,13 Sekunden zu distanzieren, sodass es an diesem Tage jedoch zum Vizemeister-Titel reichte.

Der AMC Reilingen drückt nun seinen beiden Kart-Fahrern Louis und Thiederik für den anstehenden Bundesendlauf in Bad Aibling die Daumen, wo aus 18 Regionalclubs aus ganz Deutschland die Meister ausgefahren werden. zg