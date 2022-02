Wolfsrudel erlegt Spitzenreiter

Die TSG Eintracht Plankstadt hat in der Handball-Badenliga den TV Hardheim mit einem 29:28-Auswärtssieg von der Tabellenspitze geholt. Mit neun Feldspielern, drei Torhütern und Betreuern, einem Sekretär und vier treuen Fans trat Plankstadt die Reise zum Auswärtsspiel an. Einer der Betreuer war der kurzfristig ausgefallene Kapitän Axel Schöffel, zudem musste die Mannschaft weiterhin auf Björn Skade und Nicholas Triebskorn verzichten. Wieder an Bord waren hingegen Julian Maier und Tobias Pristl.

Natürlich wussten die Plankstadter um die Heimstärke des Spitzenreiters, doch der Sieg aus dem Hinspiel gab der Mannschaft von Trainer Niels Eichhorn dennoch Grund zur Hoffnung, den TV von Platz eins zu stürzen. Entsprechend engagiert und bissig ging das TSG-Eintracht-„Rudel“ in das Spiel und bis zur zwölften Minute konnte sich kein Team absetzen. Beim Stand von 6:6 ließ ein 6:0-Lauf des Eichhorn-Teams das Pendel zum ersten Mal deutlich in Richtung der Gäste ausschlagen. Allerdings kamen die Gastgeber bis zur Pause wieder auf zwei Tore zum 13:15 heran.

Trainer Niels Eichhorn feiert mit dem Plankstadter „Rudel“ in Hardheim einen 29:28-Auswärtserfolg. © Nix

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein wahrer Handballkrimi, in dem die Gäste die Führung nicht mehr aus der Hand geben sollten. Hardheim kam zwar immer wieder durch schnelle Tore sowie den starken Henrik Bischof heran und konnte in der 44. Minute den Anschlusstreffer erzielen, aber starke Paraden der Schlussmänner der TSG und ein wenig Spielglück ließen den Ausgleichtreffer nicht fallen. Durch das 29:27 nur 36 Sekunden vor Schluss durch Tobias Pristl war der Auswärtssieg quasi sicher. Die Hausherren konnten lediglich erneut den Anschlusstreffer erzielen.

Leidenschaft als Garant für Erfolg

„Mannschaftliche Geschlossenheit und Leidenschaft waren die Grundlage für den ersten Sieg nach vier Pleiten und halten die Chance auf den frühzeitigen Klassenerhalt weiterhin am Leben“, schreiben die Verantwortlichen im Spielbericht. Trotz aller Freude über den Sieg waren die Gedanken aller nach dem Spiel bei Julian Maier, der mit Kreislaufproblemen nach einer unglücklichen Landung auf den Kopf vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Maier selbst gab später selbst Entwarnung und konnte das Krankenhaus am nächsten Tag wieder verlassen. zg

TSG Eintracht: Marvin Roche, Andre Treiber, Raul Lazaro Garcia, Tobias Pristl (3), Julian Maier (9/2), Nicolas Großhans (6), Steffen Ritter, Magnus Verclas, Rainer Verclas (4), Tim Schuhmacher (1), Maximilian Denne (2), Dominic Stadler (4).