Wolfsrudel schlägt Tabellenführer

Die Rollen waren klar verteilt vor dem Heimspiel der TSG Eintracht Plankstadt gegen Badenliga-Primus Heidelsheim/Helmsheim: Die Mannschaft von Trainer Niels Eichhorn musste wieder einmal auf drei Stammkräfte verzichten, darunter auch Kapitän Axel Schöffel, wohingegen die Gäste mit breiter Brust und elf Partien ohne Niederlage in die Mehrzweckhalle reisten. Somit konnte man sich lediglich eine Außenseiter-Chance ausmachen.

Aber unterstützt durch Spieler der zweiten Mannschaft, Teamgeist und lautstarken Fans wurde die kleine Sensation möglich und man fügte dem Spitzenreiter eine herbe 27:30 (10:17)-Niederlage zu.

Garcia glänzend aufgelegt

Bis zur 18. Spielminute war es ein heißer Schlagabtausch und keine Mannschaft konnte sich absetzen. Genau der Plan von Trainerduo Eichhorn/Denne. „Gut ins Spiel kommen und auf die Chance warten, in Führung zu gehen, denn diese Chance wird kommen“, so die Vorgabe von Niels Eichhorn an seine Mannen. Und so kam es. Durch aktive Ballgewinne und einen glänzend aufgelegte Raul Lazaro Garcia im Tor zogen die Hausherren von 10:9 auf 15:9 weg (24. Minute) – und konnten sogar noch einen draufsetzen, um mit sieben Toren Vorsprung in die Pause zu gehen.

Kühlen Kopf bewahrt

Nach dem Seitenwechsel war klar, dass die Gäste angefressen waren und mit aller Macht zurück ins Spiel kommen wollten. Und dies schien auch zu gelingen, denn man kann eine Mannschaft mit vielen individuell guten Spielern nicht 60 Minuten in Schach halten. So kam der Tabellenführer auf drei Tore heran (20:17, 38.). Doch auch in dieser heiklen Spielphase behielt das Wolfsrudel einen klaren Kopf und hielt weiterhin an seinem Matchplan fest. Selbst eine offensive Deckung der Gäste brachte keinen größeren Bruch ins Spiel und so war die Partie mit dem 28:20 (51.) entschieden. Einzig die Tatsache, dass in der Folge zwei Gänge rausgenommen wurden und der Gegner noch auf drei Tore verkürzte, konnte sich das Team vorwerfen. Aber die Freude über die sehr wichtigen und auch etwas unerwarteten zwei Punkte überwog um ein Vielfaches.

TSG: Julian Maier (8/1), Rainer Verclas (5), Maximilian Denne (5/1), Nicolas Großhans (4), Marcel Treiber (3), Julian Kern (3), Leonard Verclas (2), Steffen Ritter, Raúl Lazaro Garcia, Tadeo Eichhorn, Felix Dieckermann, Julian Bastel. zg