Wolfsrudel verschläft Anfangsphase

Hätte die TSG Eintracht Plankstadt nicht bereits in der 10. Minute des Handball-Badenliga Spiels in Viernheim mit 3:8 in Rückstand gelegen, wäre am Ende vielleicht etwas Zählbares herausgesprungen. So lief das Plankstadter Wolfsrudel dem Rückstand hinterher, kämpfte sich zweimal wieder an den Gastgeber heran und musste am Ende nach der 26:30-Niederlage doch ohne Punkte nach Hause fahren.

Zu Beginn der Partie bekamen die Plankstadter keinen Zugriff auf den Angriff des TSV Viernheim und machten es dem Gegner zu einfach. Hinzu kamen einige ausgelassenen Torchancen, die bis zur Pause hin dann besser genutzt werden konnte und so die Gäste in Schlagdistanz blieben (18:14).

Nicht aufgegeben

Direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit zeigte das Wolfsrudel, dass das Spiel noch nicht verloren gegeben wurde und kam durch eine sehr bewegliche sowie gute Abwehrleistung auf 18:16 heran. Zwei Zwei-Minuten-Strafen kurz nacheinander brachte dann allerdings wieder einen Bruch ins Spiel und Viernheim konnte erneut davonziehen (24:17/45). Doch auch nach dieser Phase gaben sich die Gäste nicht auf und holten Tor um Tor auf. Und als Kapitän Axel Schöffel in der 58. Minute den Anschlusstreffer erzielte, schien alles wieder möglich. Doch der letzte „Lucky Punch“ fehlte einfach an diesem Tag. 90 Sekunden vor Schluss behielt Viernheims Sven Walther die Nerven beim Siebenmeter und sorgte für die Vorentscheidung.

Durch eine schwache Anfangsphase nahmen sich die Plankstadter letztlich leider die Chance auf zwei Punkte in der Ferne. Nun steht an diesem Donnerstag, 22. Dezember, das letzte Spiel 2022 bei der SG Pforzheim/Eutingen II an.

TSG Eintracht: A. Treiber, Kolb; Maier (11), Großhans (5), A. Schöffel (4), Schneider (3), R. Verclas (1), M. Verclas (1), M. Treiber (1), Skade, Ritter, Kern, Eichhorn. md/zg