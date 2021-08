Wollschlägerdominiert bei Regenjagd

Die Neulußheimerin Juli Wollschläger im Trikot der DJK Hockenheim gewinnt bei den badischen Meisterschaften über 800 Meter in der Altersklasse U16 im Lörracher Grüttparkstadion die Goldmedaille.

Am südlichen Ende Badens an der Schweizer Grenze waren die 800 Meter bereits für den Vormittag angesetzt. Juli Wollschläger zeigte sich mit der besten Qualifikationszeit der angetretenen Läuferinnen und dem anvisierten Titel nervenstark, obwohl die ersten 400 Meter eher zäh verliefen. Keine wollte im strömenden Regen Führungsarbeit übernehmen.

Hinter der Bestzeit

Die Topfavoritin hatte es schwer, sich im Pulk zu positionieren und so kämpften sich die Läuferinnen permanent rangelnd über die erste Runde. Schließlich konnte sich die Neulußheimerin von der Verfolgergruppe lösen und lief die zweite Runde souverän ins Ziel. In 2:32,42 Minuten wurde die 15-Jährige ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. An ihre Bestzeit kam sie bei diesem etwas chaotischen Regenrennen zwar nicht heran, aber am Ende zählte nur der badische Titel und die verdiente Goldmedaille ließ die frischgebackene badische Meisterin und ihren Trainer strahlen. / cry