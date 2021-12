Wunsch unerfüllt

Nach der Heimpleite gegen den HC Erlangen geht es jetzt am Samstag, 15 Uhr, zu FA Göppingen. Die Schwaben führen derzeit mit 6:2 Punkten und drei weiteren Mannschaften gleichauf die Tabelle der Hauptrundengruppe 4 an. Will die HG in Sachen Weiterkommen und Qualifikation für ein weiteres Jahr Jugend-Bundesliga Handball auch noch ein Wörtchen mitreden, zählt einzig ein Sieg an der Fils.

Doch einfach wird es sicherlich nicht. Auch HG-Kreisläufer Marc Kern hat ausgemacht, dass sein Team oft an sich selbst scheitert. „Da passieren dann unnötige Fehler oder es werden falsche Entscheidungen gefällt.“ Mannschaftskollege Till Nasgowitz hofft indes, „dass wir endlich mal komplett spielen könnten“.

Aber dies bleibt ein einsamer unerfüllter Wunsch. Eine länger andauernde Verletzung bremst zum Beispiel immer noch Sinan Antritter aus, dazu müsste Kern einen Blitztransfer von Göppingen nach Horkheim vornehmen, wo die Drittliga-Männermannschaft spielt, oder er läuft nur in einem Team auf.

B-Jugend kann aushelfen

Andere Baustellen sind ebenfalls noch offen (vor spontanen Schutzmaßnahmen ist auch keiner gefeit), die es für das Trainerteam Christoph Lahme und Justin Hahne gilt, bis zum Spieltermin zu beackern. Positiv in diesem Sinne ist, dass die komplette B-Jugend diesmal uneingeschränkt zur Verfügung stehen könnte. mj

