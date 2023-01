1902 Kilometer hat Christoph Lahme in seiner Eigenschaft als Cheftrainer der HG Oftersheim/Schwetzingen am letzten Wochenende zwischen Breisgau und Ostseeküste abgespult. Ganz so weit muss er dieses Mal nicht fahren, wenn er Samstagnacht seiner A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft hinterherreist. Ob dabei dann mehr rausspringt als letzten Sonntag in Rostock, steht auf einem anderen Blatt. Denn

...