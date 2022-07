Ylva Hahn wird Dritte

Die Mannschaft des E-Liga-Jahrgangs 2014 und jünger der DJK Hockenheim startete nach zweijähriger Pause in der Leistungsklasse P3 des Turngaus und belegte den zweiten Platz hinter der TSG Seckenheim und vor dem TSV Oftersheim. In den Farben der DJK traten Ylva Hahn, Luisa Seiler (Jahrgang 2014), Mila Harlacher, Summer Bußer, Amelie Koch und Fiona Thauberger (Jahrgang 2015) an. Beste Turnerin der DJK war Ylva Hahn, sie belegte unter 22 Turnerinnen den dritten Platz.

Beim Bezirksliga-Endkampf in Muggensturm belegte die erste Mannschaft der DJK Platz vier. Am Stufenbarren erturnten Vivien Weixler, Alina Schmeckenbecher und Nina Münch den zweiten Platz. Vivien Weixler war auf Rang sechs die beste Einzelturnerin in der Gesamtwertung. ska