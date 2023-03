Youngsters bestätigen enormen Lerneffekt

Die A-Jugend-Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen begehen nun am Samstag gegen den SC DHfK Leipzig ihren Saisonabschluss. Und es ist das Ende der bislang erfolgreichsten Runde, die die HG seit Einführung der Bundesliga 2011 hingelegt hat. Klar gab es in der Meisterrunde unter den „Großen“ des Metiers mehr Punktverluste als im Vorjahr, als die HG in der zweitklassigen Pokalrunde bis ins Final Four vorstieß. Dafür dürfte der Lerneffekt größer gewesen sein wie zwei der Youngsters bestätigen.

Trainer Christoph Lahme blickt kurz zurück und bezieht daraus seinen Optimismus: „Im Hinspiel haben wir einen guten Beginn gezeigt und uns vor allem über zu schnelle Abschlüsse und direkte Konter bis zur Halbzeit ins Hintertreffen bringen lassen. Das muss sich ändern. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass wir in der letzten Partie noch mal alle ihre Kräfte bündeln und wir bis zum Ende um die Punkte spielen werden.

Für die beiden 18-jährigen Thorbens im Team, die Linkshänder Löffler und Zimprich, ist es wie für die Altersgenossen aus dem Jahrgang 2004 das letzte Jugendspiel überhaupt. Zimprich kam einst vom TV Mosbach zur HG, Löffler von der SG Heuchelberg (Raum Heilbronn).

„Unvergessliche Erfahrungen“

„Mit zwei Niederlagen starteten wir in die Vorrunde, worauf wir unter Zugzwang gerieten und uns keinen Ausrutscher mehr erlauben durften. Das schmiedete unser Team umso stärker zusammen und so setzten wir uns trotz knapper Spielausgänge durch und erreichten als erste A-Jugend der HG die Meisterrunde. In die Meisterrunde starteten wir, wie wir in der Vorrunde aufgehört hatten. Erst durch die ,langen’ Auswärtsfahrten und die vermeintlich besten Teams Deutschlands, wie Füchse Berlin oder SC DHfK Leipzig, wurde unser Vormarsch gestoppt. Nach weiteren Niederlagen und auch Verletzungspech einiger unserer Leistungsträger ist nun das Erreichen des hochgesteckten Ziels, das Viertelfinale, außer Reichweite. Trotzdem können wir auf eine tolle und erfolgreiche Saison zurückblicken, in der jeder Einzelne unvergessliche Erfahrungen gesammelt hat und sich auch individuell deutlich gesteigert hat“, sagt Zimprich und zieht ein Saisonfazit.

„Mein Fazit für diese Saison ist, dass harte Arbeit und Engagement belohnt wird. Mit unserem Ehrgeiz und Fleiß – Spaß gehört auch dazu – und hartem Training waren wir imstande, mehr zu leisten als uns von außen zugetraut wurde. So haben wir es schließlich geschafft, mit den größten Handballvereinen Deutschlands mitzuspielen“, meint Löffler.

Aus den Vergleichen mit den Spitzenclubs habe es zu erfahren gegeben, dass Vorurteile dazu da seien, widerlegt zu werden. „Jedenfalls mussten dies nicht selten die Spitzenclubs an ihrem eigenen Leib erfahren. Solange wir uns auf uns fokussieren konnten, sind wir als Team selber wie ein Spitzenclub aufgetreten“, betont Löffler. Und sein Teamkamerad Zimprich sagt: „Bei den Spitzenclubs merkt man, dass dort bereits einige Spieler in hochklassigen Männerteams mittrainieren und sogar mitspielen. Das zeigt sich vor allem daran, dass es deutlich körperlicher zugeht und viel schneller gespielt wird.“

Beide hätten nichts dagegen, ihre Entwicklung bei der HG fortzusetzen. „Ich will meinen nächsten Schritt gerne bei der HG gehen und möchte mich kommende Saison mit der Ib weiterentwickeln. Was ich bisher über die Zukunft des Perspektivteams gehört habe, hat mich überzeugt. Ich freue mich auf nächste Saison und auf die Zusammenarbeit mit dem jungen willigen Team“, sagt Löffler, während Zimprich auch abwarten muss, welcher Studienort ihm zugeteilt wird. mj