Zehn schwache Minuten verhindern besseres Resultat

Im zweiten Heimspiel in Folge verloren die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim mit 22:27 (10:12) gegen die TSG Wiesloch. Krankheitsbedingt musste Trainer Admir Kalabic auf Aljosa Halilovic verzichten und Sandro Ziegler fehlte aus privaten Gründen. Dafür stand Janis Kraut erstmals wieder im Kader.

Aufseiten der Gastgeber wollte man unbedingt an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. In der Anfangsphase waren es aber zunächst die Gäste, die sich einen kleinen Vorteil erarbeiteten, aber die Hausherren kamen dann besser ins Spiel, glichen zunächst aus und gingen selbst in Führung (6:5/14. ). Die Abwehr stand wie schon in den beiden Begegnungen davor stabil und dahinter zeigte Keeper Christoph Köhler eine starke Leistung. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie und erst kurz vor der Pause gelang es der TSG zwei Treffer vorzulegen (10:12/29.).

Die Kalabic-Sieben kam gut aus der Kabine und konnten durch Eric Erles und Willi Fink erneut ausgleichen. Doch plötzlich schien der Faden gerissen und es schlichen sich vor allem im Angriffsspiel unerklärliche Fehler ein. In dieser Phase erzielten die Gäste aus der Weinstadt sechs Treffer in Folge und sorgten für eine kleine Vorentscheidung (13:19/ 42.). Erst nachdem Kalabic zur grünen Karte gegriffen und seine Jungs wachgerüttelt hatte, fing sich der HSV wieder. Anschütz verkürzte nochmals auf 18:22 (53.), aber die routinierten Wieslocher ließen sich nicht mehr aus der Erfolgsspur bringen und nahmen am Ende beide Punkte mit aus der Jahnhalle.

Einstellung mitnehmen

„Gegen einen solchen Gegner darfst du keine Minute nachlassen. Unsere Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit war letztendlich ausschlaggebend für das Endergebnis, das aber nicht so hoch hätte ausfallen müssen“, resümierte Coach Admir Kalabic. „Die Jungs haben sich auch nach dem Rückstand nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft. Mit dieser Einstellung müssen wir in die letzten beiden Partien gehen, um etwas Zählbares mitzunehmen“, ergänzte Abteilungsleiter Stefan Kögel. Bereits am nächsten Samstag bestreitet der HSV sein drittes Heimspiel in Folge. Dann steht die Nachholpartie gegen den TSV Rot auf dem Programm..

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (3), Scharke (1), Anschütz (2), Kraut, Powik, Erles (10/8), Forsch (3), Fink (2), Gubernatis (1), Neumann. sk/zg