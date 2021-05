Zenga bleibt beim SVS

Der SV Sandhausen und Erik Zenga setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Mittelfeldspieler hat seinen zum 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrag mit dem SVS verlängert, teilt der Verein mit.

„Wir freuen uns, dass Erik den Weg mit uns in der kommenden Saison weitergehen wird. Es wird Eriks siebtes Vertragsjahr beim SVS sein. Er hat in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebt, sich nach diversen Rückschlägen aber stets zurückgekämpft und dabei auch schwere Verletzungen weggesteckt. Insbesondere in den letzten Monaten hat er unter unserem Trainerduo Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits seinen Wert für den SVS unter Beweis gestellt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle am Hardtwald spielen wird“, betont Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen.

Zenga spielt – mit der Unterbrechung einer Leihe zum Halleschen FC während der Spielzeit 2017/18 – seit der Saison 2015/16 für den SVS und steht aktuell bei 60 Pflichtspieleinsätzen für die Kurpfälzer in Liga zwei sowie im DFB-Pokal (ein Treffer). Erik Zenga betont: „Die kommende Saison in der 2. Liga wird eine große Herausforderung mit vielen Spielen gegen namhafte Gegner. Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht.“ zg