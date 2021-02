Die Kader-Umstrukturierung von Ringen-Bundesligist RKG Reilingen/Hockenheim geht weiter voran. Die Verantwortlichen der Ringkampfgemeinschaft mussten den Abgang von Siegringer Fabian Fritz, der zu seinem Heimatverein aus Korb zurückkehrt, adäquat ersetzen. Wie immer war die sportliche Leitung darauf bedacht, die Kaderlücke mit einem jungen und vielversprechendem Athleten zu füllen. Diesen Anforderungen entspricht Alexander Zentgraf in vollem Maße. Der 18-Jährige stößt zur kommenden Saison zum Kader der Nordbadener und soll das Weltergewicht (75 Kilo) im klassischen Stil besetzen.

Wie sein Pendant im RKG Weltergewicht, Alan Golmohammadi, gehört Zentgraf zum DRB-Jugendkader. Er wurde deutscher A-Jugend-Meister. Auf internationaler Matte durfte sich der in Waiblingen geborene Greco-Spezialist mit einer EM-Teilnahme seine Sporen verdienen.

Wie sein Vorgänger Fabian Fritz entstammt Zentgraf der Talentschmiede des württembergischen Vereins SC Korb und wird in diesem September sein Debüt in der Bundesliga feiern. Heiko Schweikert, Sportvorstand bei der Ringkampfgemeinschaft, beschreibt Zentgraf als „spannendes Talent, das sich in der Bundesliga enorm weiterentwickeln kann“ – er passe perfekt in die Mannschaft.

„Neue Besen kehren gut“

Für die RKG heißt es in diesem Jahr im Greco-Bereich „neue Besen kehren gut“, denn nicht nur Fabian Fritz verlässt die Reilinger, auch der langjährige Mittelgewichtler Evgenij Titovski kehrt nicht zur Ringkampfgemeinschaft zurück und will seine Bundesligatauglichkeit zukünftig beim KSC Hösbach unter Beweis stellen. RKG-Geschäftsführer Michael Müller blickt aber optimistisch in die Zukunft: „Zunächst möchten wir Fabian für sein Engagement im letzten Jahr danken und wünschen ihm alles Gute bei seinem Heimatverein. Und Evi war viele Jahre Teil der RKG und hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, auch ihm wünschen wir weiterhin viel Erfolg. Unser Kader für 2021 nimmt immer mehr Formen an und hat bereits jetzt einiges an Talent. Wenn das Team unter Wolfgang Laier zusammenwächst und sein Potenzial abruft, können wir sicherlich ein Wörtchen in unserer Staffel mitreden. Unsere beiden Kaderplaner Heiko Schweikert und Alex Offenloch sind auch weiterhin fleißig dabei, die Mannschaft zu verstärken.“